iPhone 18 может получить функцию, которой еще не было ни в одном смартфоне Apple

По данным нескольких источников, Apple частично перенесет компоненты Face ID под дисплей. Из-за этого Dynamic Island станет уже и будет занимать меньше места, хотя полностью от него компания, скорее всего, пока не откажется. Более ранние слухи о полностью скрытом Face ID уже были опровергнуты более свежими утечками. Для пользователей это означает больше полезной площади экрана без кардинального изменения дизайна.