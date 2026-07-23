iPhone 18 может получить функцию, которой еще не было ни в одном смартфоне Apple
До выхода iPhone 18 остается еще несколько месяцев, однако вокруг нового поколения смартфонов Apple уже сформировалась довольно четкая картина. Хотя компания традиционно ничего не подтверждает заранее, сразу несколько авторитетных инсайдеров и аналитиков сходятся во мнении, что iPhone 18 станет не революцией, а очень серьезной эволюцией. Otkrito.lv собрал все главные слухи, которые сегодня выглядят наиболее вероятными.
Dynamic Island может стать заметно меньше
По данным нескольких источников, Apple частично перенесет компоненты Face ID под дисплей. Из-за этого Dynamic Island станет уже и будет занимать меньше места, хотя полностью от него компания, скорее всего, пока не откажется. Более ранние слухи о полностью скрытом Face ID уже были опровергнуты более свежими утечками. Для пользователей это означает больше полезной площади экрана без кардинального изменения дизайна.
Камера может получить функцию, которой у iPhone еще никогда не было
Инсайдеры утверждают, что Apple впервые установит объектив с переменной диафрагмой. Сейчас все iPhone используют фиксированную диафрагму, а новая технология позволит регулировать количество света, попадающего на сенсор.
На практике это может дать сразу несколько преимуществ:
- более качественные ночные фотографии;
- естественное размытие фона без программной обработки;
- больше возможностей для профессиональной съемки;
- лучший контроль над глубиной резкости.
Новый процессор обещает не только скорость, но и экономию заряда
Практически все источники сходятся в одном: iPhone 18 Pro получит процессор A20 Pro, изготовленный по 2-нанометровому техпроцессу TSMC.
Для обычного пользователя это означает не столько рост производительности, сколько:
- более долгую работу без подзарядки;
- меньший нагрев;
- более быстрые функции Apple Intelligence;
- запас мощности на несколько лет вперед.
Переход на 2-нм техпроцесс считается одним из самых крупных скачков за последние годы.
Автономность тоже должна вырасти
По слухам, Apple увеличит емкость аккумулятора, особенно в версии Pro Max. Некоторые источники даже называют его самым емким аккумулятором в истории iPhone. Правда, за это, вероятно, придется заплатить увеличившимся весом смартфона.
Apple продолжает избавляться от сторонних компонентов
Еще одно ожидаемое изменение - собственный модем Apple C2. Компания постепенно отказывается от решений Qualcomm, и новое поколение модемов должно обеспечить:
- более стабильную связь;
- лучшую энергоэффективность;
- улучшенную работу 5G;
- дальнейшее развитие спутниковых возможностей.
Некоторые утечки даже говорят о расширении спутниковой связи за пределы экстренных сообщений, хотя подтверждений этому пока нет.
Дизайн изменится меньше, чем хотелось бы
Тем, кто ждет полностью новый внешний вид, скорее всего, придется умерить ожидания. Пока все указывает на то, что Apple сохранит общую концепцию предыдущего поколения. Основные изменения будут скрыты внутри корпуса: новый чип, улучшенная камера, батарея и внутренние компоненты.
Apple может изменить привычную схему выхода новых iPhone
По данным сразу нескольких профильных изданий, Apple рассматривает возможность разделить запуск линейки. Осенью могут выйти только iPhone 18 Pro, Pro Max и первый складной iPhone, а обычный iPhone 18 перенесут на весну 2027 года. Если это произойдет, компания впервые за долгое время изменит привычный график презентаций.