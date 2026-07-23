Стало известно расписание дополнительных поездов на Summer Sound

Количество билетов на дополнительные рейсы будет ограничено, при этом всем пассажирам обеспечат сидячие места. Билеты на поезда в Лиепаю доступны в мобильном приложении Vivi Latvija и на сайте vivi.lv с 21 июля, а на обратные рейсы в Ригу - с 23 июля.