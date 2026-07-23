Стало известно расписание дополнительных поездов на Summer Sound
Чтобы обеспечить удобное сообщение с фестивалем Summer Sound 2026, который пройдет в Лиепае 31 июля и 1 августа, а также возможность вернуться в Ригу, Vivi назначит пять дополнительных поездов.
Из Риги в Лиепаю дополнительные поезда отправятся 30 и 31 июля в 13.10 и прибудут в 16.26. Еще один рейс предусмотрен 1 августа: отправление из Риги в 13.55, прибытие в Лиепаю в 17.11.
Из Лиепаи в Ригу дополнительный поезд отправится 1 августа в 17.55 и прибудет в столицу в 21.10. Еще один рейс назначен на 2 августа: отправление в 13.25, прибытие в Ригу в 16.51.
Количество билетов на дополнительные рейсы будет ограничено, при этом всем пассажирам обеспечат сидячие места. Билеты на поезда в Лиепаю доступны в мобильном приложении Vivi Latvija и на сайте vivi.lv с 21 июля, а на обратные рейсы в Ригу - с 23 июля.
Дополнительные поезда, как и регулярные рейсы в Лиепаю, будут останавливаться в Торнякалнсе, Олайне, Елгаве, Добеле, Биксти, Салдусе и Скрунде. Актуальное расписание со всеми изменениями опубликовано на сайте и в мобильном приложении Vivi.
Информацию о расписании, покупке билетов и других вопросах, связанных с поездками, можно получить в центре обслуживания клиентов Vivi по круглосуточному бесплатному номеру 8760.
В целях безопасности пассажиров Vivi напоминает, что на форме кондукторов закреплены видеокамеры, позволяющие при необходимости связаться с ответственными службами. Кроме того, в дополнительных поездах, которые будут курсировать по маршруту Рига - Лиепая - Рига 1 и 2 августа, будут находиться сотрудники охраны.
На фестивале Summer Sound 2026 за два дня на нескольких сценах выступят более 60 артистов. Латвию представят Bermudu Divstūris, Singapūras Satīns, Tautumeitas, рэперы ansis и Deniss, а также многие другие исполнители.
Среди зарубежных гостей заявлены звезды электронной танцевальной музыки Hardwell и Alan Walker, драм-н-бейс-дуэт Sigma, группа Gogol Bordello и один из наиболее известных за пределами Балтии артистов региона Tommy Cash.