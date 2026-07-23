Латвийские фермеры проигрывают битву за урожай из-за разрушенных ливнями дорог

"Если из-за поврежденных или закрытых дорог молоковозы не смогут добраться до ферм, вывезти молоко будет невозможно, а хранить его в хозяйствах несколько дней нельзя. В результате молоко придется выливать, что приведет к немедленным убыткам. В свою очередь, задержка с вывозом урожая нарушает приемку зерна, его сушку, переработку и транспортировку, затрагивая и другие предприятия отрасли. Поэтому мы призываем самоуправления, правительство и организации, отвечающие за содержание дорог, незамедлительно найти решения - провести временный ремонт или организовать безопасные объездные дороги, чтобы сельхозтехника, зерновозы и молоковозы могли продолжить работу", - подчеркнул Юрис Лаздиньш.