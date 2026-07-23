Латвийские фермеры проигрывают битву за урожай из-за разрушенных ливнями дорог
С началом самого активного периода уборки урожая организация Zemnieku saeima выражает серьезную обеспокоенность ущербом, нанесенным сильными ливнями, и размытыми дорогами в различных регионах Латвии.
Почему не чинят дороги?
Особенно сложная ситуация сложилась в Курземе, в Талсинском крае, где подтоплены и размыты несколько участков государственных и муниципальных автодорог. Часть дорог закрыта, на других движение ограничено. Поврежденные и закрытые дороги уже сейчас создают серьезные проблемы для своевременной уборки и вывоза урожая, сбора молока на животноводческих фермах, доставки кормов и топлива, а также выполнения других неотложных сельскохозяйственных работ.
Фермеры не могут ждать несколько недель, пока дороги будут полностью восстановлены. Урожай необходимо убирать, а корма заготавливать тогда, когда это позволяют погодные условия.
"Видя размытые ливнями дороги в Талсинском крае и других регионах Латвии, мы призываем ответственные службы, самоуправления и Latvijas Valsts ceļi оперативно отреагировать и незамедлительно приступить к необходимым ремонтным работам", - заявил председатель правления Zemnieku saeima Юрис Лаздиньш.
Времени нет
В настоящее время, в зависимости от региона, постепенно начинается уборка озимого ячменя, озимого рапса и гороха, а в отдельных местах уже приступают к уборке озимой пшеницы. В ближайшие недели уборочная кампания станет еще более интенсивной, поэтому безопасное и бесперебойное движение по местным и региональным дорогам приобретет особое значение.
Доступность дорог имеет критически важное значение и для молочных животноводческих хозяйств, где необходимо регулярно обеспечивать сбор молока и доставку кормов.
"Если из-за поврежденных или закрытых дорог молоковозы не смогут добраться до ферм, вывезти молоко будет невозможно, а хранить его в хозяйствах несколько дней нельзя. В результате молоко придется выливать, что приведет к немедленным убыткам. В свою очередь, задержка с вывозом урожая нарушает приемку зерна, его сушку, переработку и транспортировку, затрагивая и другие предприятия отрасли. Поэтому мы призываем самоуправления, правительство и организации, отвечающие за содержание дорог, незамедлительно найти решения - провести временный ремонт или организовать безопасные объездные дороги, чтобы сельхозтехника, зерновозы и молоковозы могли продолжить работу", - подчеркнул Юрис Лаздиньш.
Организация также призывает самих фермеров соблюдать осторожность, не пользоваться закрытыми и опасными участками дорог, а также сообщать самоуправлениям и дорожным службам о местах, где из-за повреждений затруднен или полностью отсутствует доступ к сельскохозяйственным угодьям.