В Латвии запись "русский" в паспорте все чаще меняют на "латыш"

В 2025 году было принято 2268 решений о смене имени или фамилии, тогда как в 2024 году - 2193. За первые шесть месяцев 2026 года принято уже 1192 таких решения. Это позволяет предположить, что по итогам года количество случаев смены имени и фамилии может превысить показатели предыдущих лет.