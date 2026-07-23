В Латвии запись "русский" в паспорте все чаще меняют на "латыш"
Данные Департамента записи актов гражданского состояния Министерства юстиции свидетельствуют, что в Латвии продолжает расти число случаев смены имени и фамилии. В первой половине 2026 года вновь увеличилось и количество решений об изменении записи о национальности.
В 2025 году было принято 2268 решений о смене имени или фамилии, тогда как в 2024 году - 2193. За первые шесть месяцев 2026 года принято уже 1192 таких решения. Это позволяет предположить, что по итогам года количество случаев смены имени и фамилии может превысить показатели предыдущих лет.
Изменения наблюдаются и в статистике смены национальности. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году число соответствующих решений резко выросло. Если в 2020 году их было 19, а в 2021 году - 32, то в 2022 году показатель достиг 125.
В последующие годы количество таких решений уменьшалось: в 2023 году их было 94, а в 2024 и 2025 годах - по 73. Однако в первой половине 2026 года вновь зафиксирован рост - уже принято 42 решения об изменении записи о национальности.
В 23 случаях люди сменили указанную в документах национальность с "русский" на другую. Чаще всего они выбирали запись "латыш".
Министерство юстиции напоминает, что изменить имя, фамилию или запись о национальности можно только в предусмотренных законом случаях. Каждое заявление рассматривается индивидуально с учетом установленных требований.