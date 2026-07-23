У многих ищущих работу в Латвии обнаружили одну очень странную привычку
Как показали результаты опроса работников, проведенного порталом CV.lv, более четверти - 26% работающих жителей Латвии - признались, что проходили собеседование, хотя не имели конкретных планов или намерения менять работу.
Однако за этой цифрой скрывается более широкая тенденция. Большинство работников в Латвии - 76% - регулярно просматривают вакансии, даже если не собираются менять работу в ближайшее время. Из них 27% делают это часто, а 50% - время от времени. Кроме того, почти треть опрошенных - 31% - признались, что откликались на вакансию, которую заметили во время обычного просмотра объявлений о работе.
Основные причины, по которым сотрудники следят за вакансиями, не планируя менять работу:
- желание быть в курсе ситуации на рынке труда (67%);
- интерес к уровню заработной платы в различных отраслях и профессиях (50%);
- готовность рассмотреть действительно привлекательное предложение, если оно появится (55%).
При этом, доходя до этапа собеседования, соискатели предъявляют к потенциальному работодателю довольно высокие требования. Чаще всего всерьез задуматься о смене работы их заставили бы значительно более высокая зарплата (76%), более гибкие условия труда (46%) и более интересное содержание работы (46%).
По сравнению со средними показателями по странам Балтии работники в Латвии немного меньше ориентированы исключительно на уровень оплаты труда. Хотя зарплата остается главным фактором, все большее значение приобретают возможность работать по более гибкому графику и заниматься интересной и действительно значимой работой.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что люди работают все дольше: какова продолжительность трудовой жизни в Латвии?