У многих ищущих работу в Латвии обнаружили одну очень странную привычку

Однако за этой цифрой скрывается более широкая тенденция. Большинство работников в Латвии - 76% - регулярно просматривают вакансии, даже если не собираются менять работу в ближайшее время. Из них 27% делают это часто, а 50% - время от времени. Кроме того, почти треть опрошенных - 31% - признались, что откликались на вакансию, которую заметили во время обычного просмотра объявлений о работе.