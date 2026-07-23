Вентспилсский край запросил 50 000 евро на ремонт дорог после ливней
За 12 часов на Вентспилсский край обрушилось 80 мм осадков, и теперь самоуправление просит у государства 50 000 евро экстренной помощи.
Самоуправление Вентспилсского края подготовило заявку в Министерство умного управления и регионального развития с просьбой к государству выделить 50 000 евро из средств на непредвиденные случаи на ремонт муниципальных дорог, поврежденных ливнями. В заявлении говорится, что на этой неделе менее чем за 12 часов количество осадков достигло 80 миллиметров, в результате четырем муниципальным дорогам были нанесены "существенные и необратимые" повреждения - дороги прорваны, на них образовались размывы. Упомянутые дороги находятся в Попской и Пузской волостях.
Самоуправление, обследовав все муниципальные дороги, констатировало, что дорога Лиесупес-Крацес полностью прорвана, дорога Стикли-Усма прорвана частично, а на дороге Спиньни-Яундобеи размыта водопропускная труба.
Как сообщалось, в начале недели в Курземе из-за сильных ливней были размыты и прорваны многие участки дорог. Талсинский край подсчитал, что там на восстановление дорог потребуется около 0,5 миллиона евро.