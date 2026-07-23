Вентспилсский край запросил 50 000 евро на ремонт дорог после ливней

Самоуправление Вентспилсского края подготовило заявку в Министерство умного управления и регионального развития с просьбой к государству выделить 50 000 евро из средств на непредвиденные случаи на ремонт муниципальных дорог, поврежденных ливнями. В заявлении говорится, что на этой неделе менее чем за 12 часов количество осадков достигло 80 миллиметров, в результате четырем муниципальным дорогам были нанесены "существенные и необратимые" повреждения - дороги прорваны, на них образовались размывы. Упомянутые дороги находятся в Попской и Пузской волостях.