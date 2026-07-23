Туристов предупреждают о проблемах в Греции: популярные острова остались без воды
Летний отдых в Греции может оказаться совсем не таким, как ожидали туристы. На семи популярных островах объявлено чрезвычайное положение из-за острой нехватки воды, а власти уже вводят жесткие ограничения.
Греция уже много лет остается одним из самых популярных направлений летнего отдыха среди жителей Латвии. Однако в этом году поездка на греческие острова может быть омрачена серьезными проблемами. На семи популярных островах страны объявлено чрезвычайное положение из-за острой нехватки воды, вызванной первой мощной волной жары 2026 года и продолжительной засухой.
Как сообщает британское издание Daily Mail, наиболее тяжелая ситуация сложилась на острове Астипалея в юго-восточной части Эгейского моря, а также на островах Тинос, Алонисос, Лерос, Патмос, Сими и Карпатос.
Мэр острова Астипалея Никос Коминеас заявил, что ситуация достигла критического уровня. В ответ на кризис местные власти ввели ограничения на использование воды для второстепенных нужд. В отдельных районах островов в ночное время или в определенные часы дня водоснабжение может полностью отключаться.
Чтобы экономить пресную воду, некоторые прибрежные гостиницы начали заполнять бассейны морской водой. Владельцы отелей также ищут другие способы сократить расход воды. Так, хозяйка гостиницы Мария Алкалай предлагает гостям купон на 5 евро, если они соглашаются отказаться от ежедневной уборки номера. По ее словам, туристы положительно восприняли такую инициативу.
Эксперты по туристическому страхованию рекомендуют путешественникам внимательно следить за сообщениями местных властей перед поездкой. Представитель компании Go.Compare Ник Паркхаус отметил, что дефицит воды сам по себе обычно не является основанием для отмены путешествия с компенсацией расходов. Если турист в последний момент решит отказаться от поездки по собственной инициативе, страховая компания, как правило, не возместит убытки. Компенсация возможна только в том случае, если государственные органы официально рекомендовали воздержаться от поездок в конкретный регион, а страховой полис был оформлен до публикации такого предупреждения.
При этом прогнозы ученых также не внушают оптимизма. Национальный центр научных исследований Афин "Демокритос" прогнозирует, что к 2049 году периоды засухи в Греции могут стать еще более продолжительными и интенсивными. Уже сейчас специалисты выражают обеспокоенность тем, хватит ли в следующем году осадков, чтобы обеспечить питьевой водой как местных жителей, так и многомиллионный поток туристов.