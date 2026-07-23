Туристов предупреждают о проблемах в Греции: популярные острова остались без воды

Эксперты по туристическому страхованию рекомендуют путешественникам внимательно следить за сообщениями местных властей перед поездкой. Представитель компании Go.Compare Ник Паркхаус отметил, что дефицит воды сам по себе обычно не является основанием для отмены путешествия с компенсацией расходов. Если турист в последний момент решит отказаться от поездки по собственной инициативе, страховая компания, как правило, не возместит убытки. Компенсация возможна только в том случае, если государственные органы официально рекомендовали воздержаться от поездок в конкретный регион, а страховой полис был оформлен до публикации такого предупреждения.