В Латвии завершают подсчет ущерба от советской оккупации

Министр юстиции Эдвард Смилтенс встретился с председателем комиссии Гатисом Круминьшем, чтобы обсудить проделанную работу и дальнейшие шаги по оценке и документированию ущерба, причиненного Латвии и ее жителям в период оккупации. По словам Смилтенса, исследование последствий оккупационного режима является обязанностью Латвии перед собственной историей и будущими поколениями. Министр подчеркнул, что государство должно обеспечить тщательное документирование и оценку последствий оккупации в соответствии с международно признанной методологией, сложившейся практикой и нормами международного права.