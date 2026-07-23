В Латвии завершают подсчет ущерба от советской оккупации
В Латвии завершается подготовка итогового доклада об ущербе, причиненном стране и ее жителям в период оккупации СССР. Власти считают эту работу важной как для исторической памяти, так и для укрепления международно-правовой позиции государства.
Комиссия по подсчету ущерба, причиненного оккупационным режимом, завершает подготовку итогового доклада, в котором будут обобщены результаты многолетней работы по оценке последствий оккупации Латвии. Об этом сообщило Министерство юстиции.
Министр юстиции Эдвард Смилтенс встретился с председателем комиссии Гатисом Круминьшем, чтобы обсудить проделанную работу и дальнейшие шаги по оценке и документированию ущерба, причиненного Латвии и ее жителям в период оккупации. По словам Смилтенса, исследование последствий оккупационного режима является обязанностью Латвии перед собственной историей и будущими поколениями. Министр подчеркнул, что государство должно обеспечить тщательное документирование и оценку последствий оккупации в соответствии с международно признанной методологией, сложившейся практикой и нормами международного права.
Он также отметил, что в нынешней геополитической ситуации особое значение приобретает информация о возможном обращении Российской Федерации против Латвии в международный суд. По мнению министра, это дополнительно подтверждает необходимость завершения данной работы.
В Министерстве юстиции сообщили, что с момента создания комиссии был выполнен значительный объем исследовательской работы. Эксперты собрали сведения об ущербе, причиненном Латвии и ее жителям в годы оккупации, перевели оценки в современную денежную стоимость и систематизировали материалы в хронологическом порядке.
Во время встречи также обсуждалось сотрудничество комиссии с аналогичными структурами Литвы и Эстонии. Стороны координируют методику подсчета ущерба и подходы к освещению последствий оккупации. Кроме того, была подчеркнута международная значимость исследований и необходимость укрепления позиции Латвии с опорой на нормы международного права и судебную практику.
Смилтенс и Круминьш сошлись во мнении, что с итогами работы комиссии необходимо подробно ознакомить Кабинет министров, подготовив рассмотрение этого вопроса на заседании правительства.