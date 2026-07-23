В Сигулде переименуют "Рощу Гагарина": жителей просят предложить новый вариант

Кроме того, предложения можно подать лично в центрах обслуживания клиентов в рабочее время, отправить заявление с электронной подписью на электронную почту pasts@sigulda.lv или направить бумажное заявление по почте по адресу: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150. В заявлении необходимо указать имя, фамилию и адрес декларации места жительства либо название предприятия и регистрационный номер.