В Сигулде переименуют "Рощу Гагарина": жителей просят предложить новый вариант
В Сигулде начался поиск нового названия для сквера "Роща Гагарина". До середины сентября жители могут предложить собственные варианты, после чего победившее название отправят на согласование в Центр государственного языка.
После инициативы жителей о смене названия сквера "Роща Гагарина" (Gagarina birzs) самоуправление Сигулдского края объявило общественное обсуждение и до 15 сентября принимает предложения по новому названию. Предложить новый вариант могут как жители, задекларированные в Сигулдском крае, так и жители других регионов Латвии. Один участник может представить сразу несколько вариантов.
Предложения в свободной форме принимаются до 15 сентября через портал e.sigulda.lv после обязательной авторизации одним из предложенных способов. При этом персональные данные участников не будут разглашаться на последующих этапах выбора.
Кроме того, предложения можно подать лично в центрах обслуживания клиентов в рабочее время, отправить заявление с электронной подписью на электронную почту pasts@sigulda.lv или направить бумажное заявление по почте по адресу: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150. В заявлении необходимо указать имя, фамилию и адрес декларации места жительства либо название предприятия и регистрационный номер.
В рамках общественного обсуждения также состоится встреча с заинтересованными жителями. О времени и месте проведения собрания будет сообщено дополнительно.
Название, набравшее наибольшее количество голосов, направят в Центр государственного языка для согласования. Специалисты проверят его соответствие Закону о государственном языке и требованиям к географическим названиям. После получения положительного заключения в думу будет внесен проект решения о переименовании сквера.