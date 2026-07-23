Наша личная переписка окажется под контролем - ее разрешено проверять для борьбы с детской порнографией

Дискуссии вокруг этой темы продолжаются уже несколько лет. Организации, выступающие за защиту частной жизни, считают массовую проверку переписки чрезмерным вмешательством в личную жизнь и сомневаются в эффективности подобных мер. Еще в 2022 году Европейская комиссия предложила сделать выявление материалов с сексуальной эксплуатацией детей обязательной обязанностью для интернет-платформ. Однако государства ЕС и депутаты Европейского парламента до сих пор не смогли прийти к единому мнению по этому вопросу.