Наша личная переписка окажется под контролем - ее разрешено проверять для борьбы с детской порнографией
Европейский союз согласовал правила, позволяющие технологическим компаниям проверять часть личной переписки пользователей в поисках материалов с сексуальной эксплуатацией детей.
Европейский союз спустя несколько месяцев после окончания действия предыдущего соглашения достиг договоренности о новых временных правилах проверки личной переписки в интернете для борьбы с распространением материалов, содержащих сексуальную эксплуатацию детей.
Согласно компромиссу, который уже поддержали государства-члены ЕС и ранее одобрил Европейский парламент, поставщикам сервисов обмена сообщениями вновь разрешат добровольно проверять часть переписки пользователей, несмотря на действующие в ЕС строгие нормы защиты персональных данных.
Новые правила будут распространяться на такие сервисы, как Outlook, Gmail и Instagram. Компании смогут использовать специальное программное обеспечение для автоматического поиска изображений и видеозаписей, содержащих материалы с сексуальной эксплуатацией детей.
При этом любое возможное совпадение должно быть обязательно проверено сотрудниками вручную. Только после такой проверки компания сможет передать информацию правоохранительным органам. Это сделано для того, чтобы избежать ложных обвинений из-за ошибок автоматических алгоритмов.
В то же время переписка в мессенджерах со сквозным шифрованием, таких как WhatsApp и Signal, проверяться не будет. Кроме того, Евросоюз отказался от идеи использовать программное обеспечение, которое анализировало бы содержимое сообщений непосредственно на смартфоне или компьютере пользователя до их шифрования и отправки.
Дискуссии вокруг этой темы продолжаются уже несколько лет. Организации, выступающие за защиту частной жизни, считают массовую проверку переписки чрезмерным вмешательством в личную жизнь и сомневаются в эффективности подобных мер. Еще в 2022 году Европейская комиссия предложила сделать выявление материалов с сексуальной эксплуатацией детей обязательной обязанностью для интернет-платформ. Однако государства ЕС и депутаты Европейского парламента до сих пор не смогли прийти к единому мнению по этому вопросу.