Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:04
В четверг дождливая погода продолжится
В четверг в Латвии сохранится облачная погода, местами пройдут дожди, прогнозируют синоптики.
Местами ожидается сильный дождь, возможна гроза. В юго-западной части Курземе сильный дождь ожидается на более обширной территории. При слабом ветре и безветрии температура воздуха поднимется до +16..+21 градуса.
В Риге сквозь облака будет светить солнце, возможен дождь, ветра практически не будет, а воздух прогреется до +19 градусов.