В четверг дождливая погода продолжится
Фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

В четверг дождливая погода продолжится

Отдел новостей

LETA / BNS

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В четверг в Латвии сохранится облачная погода, местами пройдут дожди, прогнозируют синоптики.

Местами ожидается сильный дождь, возможна гроза. В юго-западной части Курземе сильный дождь ожидается на более обширной территории. При слабом ветре и безветрии температура воздуха поднимется до +16..+21 градуса.

В Риге сквозь облака будет светить солнце, возможен дождь, ветра практически не будет, а воздух прогреется до +19 градусов.

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