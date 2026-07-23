Первый McDonald's в Риге: беляши против Big Mac и очередь, в которой начиналась новая эпоха

Очередь возникла не потому, что рижане никогда не видели гамбургеров. К 1994 году в городе уже существовали местные и полуиностранные проекты быстрого питания. Люди стояли за другим - за возможностью войти в пространство, которое до этого знали по фильмам, рекламе и рассказам тех, кто бывал на Западе.