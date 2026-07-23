Вооруженные люди в черном оцепили дом в Вецмилгрависе: что там произошло
Обычно к многоквартирным домам по вызову приезжают пожарные, полиция и Служба неотложной медицинской помощи. Однако во вторник в рижском микрорайоне Вецмилгравис к ним присоединился батальон специального назначения Госполиции.
Местные жители назвали работавших на улице Мелдру силовиков "вооруженными людьми в черном". Не заметить скопление спецслужб у пятиэтажного дома было трудно, хотя вся операция прошла быстро и без лишней огласки, сообщает Degpunktā.
"Там стояли скорая помощь, реанимобиль и пожарные. Затем они направились за дом. Я ушла в магазин, а потом четверо людей вернулись и сразу уехали. Все они были одеты в черное", - рассказала жительница дома.
Живущий на первом этаже Станислав сообщил, что службы приехали из-за соседа, квартира которого находится этажом выше. "Там живут жена, муж и сын, но сын то бывает здесь, то нет. Никакого шума или скандала не было. Позже я понял, что им просто не открывали дверь. Они зашли с другой стороны, а затем, по всей видимости, разговаривали с женой", - рассказал мужчина.
По предположению Станислава, мужчина заперся в квартире и отказывался выходить. Сотрудники спецподразделения начали разговаривать через окно с его женой и потребовали открыть дверь.
"Затем дверь открыли, и они все забежали в квартиру. Потом я увидел, как его, вероятно пьяного, вывели наружу и посадили, по-моему, в полицейскую машину или машину скорой помощи", - добавил сосед.
Жильцы квартиры почти не комментируют случившееся. Другие соседи рассказали, что прежде иногда видели 54-летнего мужчину нетрезвым, а из его квартиры время от времени доносились громкие крики. Однако раньше ситуация не доходила до вызова экстренных служб и спецподразделения.
По распространенной среди жильцов версии, мужчина в состоянии алкогольного опьянения якобы угрожал покончить с собой, держа в руках пистолет. Проникнув в квартиру, полицейские выяснили, что оружие было игрушечным. Мужчину передали медикам, после чего доставили в психиатрическую больницу на улице Твайка.
В Госполиции почти полностью подтвердили эту версию.
"Госполиция получила информацию о человеке, который хотел причинить себе вред. Учитывая обстоятельства, к операции был привлечен батальон специального назначения. Человека передали медикам, делопроизводство по факту случившегося прекращено", - сообщила представитель Госполиции Лига Дзилюма.
При этом полиция не уточнила, каким образом спецподразделение проникло в квартиру и действительно ли мужчина угрожал себе, держа в руках детский игрушечный пистолет.