Вооруженные люди в черном оцепили дом в Вецмилгрависе: что там произошло

Живущий на первом этаже Станислав сообщил, что службы приехали из-за соседа, квартира которого находится этажом выше. "Там живут жена, муж и сын, но сын то бывает здесь, то нет. Никакого шума или скандала не было. Позже я понял, что им просто не открывали дверь. Они зашли с другой стороны, а затем, по всей видимости, разговаривали с женой", - рассказал мужчина.