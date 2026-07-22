Фура рухнула на парковку Рижской ГЭС: водителю помогли выбраться прохожие
В среду около 13.00 водитель грузовика, пытаясь проехать через Рижскую ГЭС, задел находившуюся над машиной опору дорожного знака и опрокинулся. Груз высыпался на парковку для сотрудников. К счастью, люди серьезно не пострадали, однако инфраструктуре нанесен значительный ущерб.
На парковку Рижской ГЭС вместе с опорой дорожного знака рухнул грузовик. Он перевозил различный металлолом на переработку, однако после погрузки водитель забыл опустить кран-манипулятор. Тот зацепился за дорожный знак, после чего машина опрокинулась, сообщает Degpunktā.
Сам водитель разговаривать отказался, а о случившемся рассказал его коллега, приехавший на помощь.
"Он сейчас в сильном стрессе. Наверное, немного забыл, заработался человек. Манипулятор на прицепе врезался в дорожный знак. Со здоровьем у него все в порядке. Сам он не пострадал, выбраться из машины ему помогли прохожие", - рассказал мужчина.
Повезло не только водителю, который остался невредим, но и одному из работников ГЭС, приехавшему на работу на сером Opel. Если бы грузовик упал всего на метр правее, металлолом обрушился бы прямо на автомобиль.
На место прибыли сотрудники Latvijas Valsts ceļi. Теперь им предстоит очистить территорию и восстановить поврежденную инфраструктуру. В Госполиции сообщили, что водитель грузовика не употреблял алкоголь.