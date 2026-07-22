Фура рухнула на парковку Рижской ГЭС: водителю помогли выбраться прохожие

"Он сейчас в сильном стрессе. Наверное, немного забыл, заработался человек. Манипулятор на прицепе врезался в дорожный знак. Со здоровьем у него все в порядке. Сам он не пострадал, выбраться из машины ему помогли прохожие", - рассказал мужчина.