"Отмененный гражданин": в РФ радикально ужесточат наказания для покинувших страну
Госдума России готовится радикально ужесточить наказания для граждан, которые покинули страну по политическим причинам.
Уже к первому чтению законопроект предусматривал лишение права на получение консульских услуг. В случае принятия поправок, гражданин не сможет менять паспорт или получать справки за границей. Что же касается наказания на родине, то ему аннулируют водительские права и запретят регистрацию автомобиля. Также изначальный вариант законопроекта содержал запрет на использование доверенностей для того, чтобы дистанционно распоряжаться имуществом, полную заморозку активов, включая денежные средства и имущество в России.
Ко второму чтению закон ужесточили. В Госдуме также предполагают запретить операции с недвижимостью. Попытки продать или переоформить квартиру в России будут блокировать еще жестче. Росреестр обяжут возвращать документы без рассмотрения, если собственник в списке так называемых "уклоняющихся" от наказания.
Если покинувший страну гражданин захочет финансово помочь семье или родственникам без дохода, то этим займется специальная комиссия при президенте. Она сможет назначать им выплаты из заблокированных денег самого уехавшего.
Как говорят правозащитники, этот закон станет одним из самых жестких механизмов преследования российской политической эмиграции. Когда он вступит в силу, фигурантов любых уголовных и политических административных дел, без преувеличения, смогут по сути "лишать гражданства".
Фактически человек, уехавший по политическим мотивам и признанный "уклоняющимся", получает статус внутренне "отмененного гражданина". Все, что связано с Россией, а это имущество, счета, бизнес, консульские услуги, можно направить против него, а он сам практически лишен возможностей это хоть как-то задействовать в свою пользу.