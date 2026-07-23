"Отмененный гражданин": в РФ радикально ужесточат наказания для покинувших страну

Уже к первому чтению законопроект предусматривал лишение права на получение консульских услуг. В случае принятия поправок, гражданин не сможет менять паспорт или получать справки за границей. Что же касается наказания на родине, то ему аннулируют водительские права и запретят регистрацию автомобиля. Также изначальный вариант законопроекта содержал запрет на использование доверенностей для того, чтобы дистанционно распоряжаться имуществом, полную заморозку активов, включая денежные средства и имущество в России.