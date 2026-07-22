В четверг Латвию ждут дожди, местами грозы и сильные ливни

В начале ночи местами в восточных районах пройдут дожди, а во второй половине ночи осадки ожидаются уже на западе страны. Местами на юго-западе возможны сильные ливни и грозы. Ветер будет слабым, во многих районах образуются туман и дымка. Минимальная температура воздуха составит +12...+15 градусов, а на востоке, где местами прояснится, похолодает до +9...+12 градусов.