В четверг Латвию ждут дожди, местами грозы и сильные ливни
В четверг в Латвии сохранится неустойчивая погода. В западных и центральных районах ожидаются дожди, местами сильные ливни и грозы, тогда как на востоке страны осадков будет меньше и временами выглянет солнце.
В начале ночи местами в восточных районах пройдут дожди, а во второй половине ночи осадки ожидаются уже на западе страны. Местами на юго-западе возможны сильные ливни и грозы. Ветер будет слабым, во многих районах образуются туман и дымка. Минимальная температура воздуха составит +12...+15 градусов, а на востоке, где местами прояснится, похолодает до +9...+12 градусов.
В Риге ночью ожидается облачная погода без осадков. Ветер останется слабым, температура воздуха опустится до +13...+15 градусов.
Днем небо над Латвией останется преимущественно облачным. Дожди ожидаются главным образом в западных и центральных районах, где возможны грозы и сильные ливни. На востоке осадков будет немного, местами выглянет солнце. Ветер останется слабым, а воздух прогреется до +14...+19 градусов.
В Риге день будет пасмурным. Начиная с середины дня временами ожидается дождь, возможны гроза и сильные ливни. При этом ветер останется слабым, а температура воздуха днем составит +17...+19 градусов.