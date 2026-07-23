"Красивые объекты вместо достойных зарплат": почему политики вспоминают о людях лишь перед выборами

По мнению Пайчса, активные действия властей нередко начинаются лишь тогда, когда приближаются выборы или возникает риск общественного недовольства. "Когда появляется угроза протестов или становится понятно, что проблема может широко обсуждаться в обществе и СМИ, политики внезапно начинают искать решения", - сказал он. При этом теолог сомневается, что подобные шаги свидетельствуют о реальном изменении государственной политики. "Я очень скептически отношусь к тому, что это действительно смена подхода. Если политики долгие годы находятся у власти, у них было достаточно времени, чтобы заботиться о людях, а не вспоминать о них только перед выборами", - заключил Пайчс.