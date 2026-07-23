"Красивые объекты вместо достойных зарплат": почему политики вспоминают о людях лишь перед выборами
Латвия охотно вкладывает миллионы в новые здания и инфраструктуру, но годами недооценивает тех, кто должен в них работать. Теолог Индулис Пайчс считает, что такая политика особенно заметна накануне выборов.
В эфире программы "Preses Klubs" теолог и сооснователь сообщества ноэтического здоровья Elizeja Индулис Пайчс заметил, что многие инициативы появляются именно перед выборами. По мнению теолога, проблема гораздо глубже, чем отдельные политические решения. Она связана с самим подходом государства к развитию.
"Это фундаментальная проблема Латвии. Мы инвестируем в здания, инфраструктуру, строим новые комплексы, но не инвестируем в людей", - заявил он.
Пайчс считает, что финансирование крупных строительных проектов политически выглядит более привлекательным, чем повышение зарплат. "Когда деньги направляют медсестрам, учителям, преподавателям или другим специалистам, они просто оказываются у людей. А когда строится большой объект, на этом зарабатывают конкретные компании. Я не говорю о чем-то незаконном. Я лишь говорю о логике системы", - пояснил он.
По словам теолога, новые здания и современные комплексы действительно нужны стране. Однако проблема возникает тогда, когда инвестиции в инфраструктуру происходят за счет людей, которым предстоит в этих зданиях работать. В качестве примера Пайчс привел систему образования. По его мнению, уровень оплаты труда преподавателей вузов остается настолько низким, что это "просто стыдно".
Он считает, что подобный дисбаланс характерен не только для культуры, но и для образования, здравоохранения и многих других сфер.
"В итоге у нас появляются современные комплексы и красивые объекты, но люди, которые должны там работать, не получают достойной оценки своего труда. Именно этого баланса нам давно не хватает", - подчеркнул он.
По мнению Пайчса, активные действия властей нередко начинаются лишь тогда, когда приближаются выборы или возникает риск общественного недовольства. "Когда появляется угроза протестов или становится понятно, что проблема может широко обсуждаться в обществе и СМИ, политики внезапно начинают искать решения", - сказал он. При этом теолог сомневается, что подобные шаги свидетельствуют о реальном изменении государственной политики. "Я очень скептически отношусь к тому, что это действительно смена подхода. Если политики долгие годы находятся у власти, у них было достаточно времени, чтобы заботиться о людях, а не вспоминать о них только перед выборами", - заключил Пайчс.