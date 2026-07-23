К покупателю работающего в Латвии банка возникли серьезные вопросы в Литве
Центральный банк Литвы заявил, что продолжающаяся деятельность венгерского банка OTP Bank в России вызывает "закономерные вопросы" в связи с его планируемым приобретением Luminor Bank - третьего по величине банка в странах Балтии.
Поздно вечером в понедельник OTP Bank сообщил о достижении соглашения о покупке Luminor Bank. Сделка должна получить одобрение регулирующих органов. Зарегистрированный в Эстонии Luminor ведет значительную деятельность также в Литве и Латвии.
"Банк Литвы пока не получил никаких документов по планируемой сделке. Однако сам факт того, что банковская группа продолжает работать в России, вызывает закономерные вопросы", - заявил представитель центрального банка Литвы, который также выполняет функции банковского регулятора. По его словам, при рассмотрении сделки Европейский центральный банк и эстонский финансовый регулятор будут консультироваться с надзорными органами Литвы и Латвии.
Как сообщил OTP Bank, по итогам 2025 года общий объем активов Luminor составлял 15,9 млрд евро.
На своем сайте OTP Bank утверждает, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году пытался уйти с российского рынка, однако сделать это не удалось "из-за изменившейся регуляторной среды".
В банке также заявляют, что их деятельность в России сосредоточена на соблюдении местного и международного законодательства. После начала войны OTP прекратил кредитование компаний в России.
Кроме того, банк утверждает, что стремится максимально строго соблюдать санкционные требования при проведении платежей и внедрил многочисленные механизмы контроля, позволяющие выявлять и предотвращать возможные нарушения санкционного режима на основе проверяемой информации.