К покупателю работающего в Латвии банка возникли серьезные вопросы в Литве

"Банк Литвы пока не получил никаких документов по планируемой сделке. Однако сам факт того, что банковская группа продолжает работать в России, вызывает закономерные вопросы", - заявил представитель центрального банка Литвы, который также выполняет функции банковского регулятора. По его словам, при рассмотрении сделки Европейский центральный банк и эстонский финансовый регулятор будут консультироваться с надзорными органами Литвы и Латвии.