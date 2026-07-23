Профессор: деньгами демографический кризис в Латвии не остановить

По его мнению, на решение о рождении детей влияют также эмоциональные и общественные факторы. В качестве примера он привел Израиль - высокоразвитую страну с одним из самых высоких показателей рождаемости среди развитых государств. "Когда я работал в Израиле, мне говорили: рядом с нами есть другая община, которая быстро растет. Это наша человеческая реакция. Мы должны заботиться о своем обществе и своей безопасности. Если нас станет слишком мало, нам будет плохо", - рассказал Аузиньш.