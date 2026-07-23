Профессор: деньгами демографический кризис в Латвии не остановить
Финансовая поддержка молодых и многодетных семей необходима, однако одними денежными выплатами остановить падение рождаемости в Латвии невозможно. Такое мнение в эфире программы TV24 "Nedēļa. Post scriptum" высказал ученый, профессор и председатель совета Фонда Латвийского университета Марцис Аузиньш.
По его словам, низкая рождаемость - это проблема не только Латвии. Аналогичная ситуация наблюдается практически во всех развитых странах мира. "Если посмотреть на Европу, то в отдельных странах на какое-то время происходило небольшое улучшение. Например, во Франции или странах Скандинавии показатели ненадолго стабилизировались, но затем снова начали снижаться. При этом они все равно остаются ниже уровня, необходимого для естественного воспроизводства населения", - отметил профессор.
По мнению Аузиньша, происходящее нельзя объяснить исключительно экономическими причинами.
"Возможно, существуют более сложные процессы. Численность населения мира долгое время очень быстро росла, и, возможно, мировая экосистема имеет собственные механизмы саморегуляции. Сегодня мы видим, что в развитых странах рождаемость снижается, а в менее развитых - наоборот, растет. Это уже создает социальное напряжение и в будущем может привести к еще большим проблемам", - сказал он.
При этом ученый подчеркнул, что не выступает против государственной поддержки семей. "Я вовсе не говорю, что не нужны различные механизмы поддержки. Они необходимы молодым семьям, матерям и многодетным семьям. Но, на мой взгляд, только этими мерами проблему решить не удастся", - подчеркнул профессор.
По его мнению, на решение о рождении детей влияют также эмоциональные и общественные факторы. В качестве примера он привел Израиль - высокоразвитую страну с одним из самых высоких показателей рождаемости среди развитых государств. "Когда я работал в Израиле, мне говорили: рядом с нами есть другая община, которая быстро растет. Это наша человеческая реакция. Мы должны заботиться о своем обществе и своей безопасности. Если нас станет слишком мало, нам будет плохо", - рассказал Аузиньш.
Он отметил, что с такой точкой зрения можно соглашаться или спорить, однако этот пример показывает, что решение заводить детей определяется не только материальным благополучием. Не менее важную роль играют общественные настроения, чувство безопасности, ценности и представления людей о будущем.