Жители Латвии в долгах как в шелках? Последние данные вас удивят
Когда речь заходит о долгах европейских домохозяйств, многие в первую очередь вспоминают страны Южной Европы. Однако свежие данные Eurostat показывают совсем иную картину: наиболее высокий уровень задолженности у жителей богатых северных стран.
По итогам 2025 года совокупный долг домохозяйств в странах Евросоюза составил 49,4% ВВП, а в еврозоне - 50,7%. При этом показатель снижается уже пятый год подряд: в 2020 году он превышал 60% ВВП.
Абсолютным лидером по уровню задолженности стали Нидерланды, где долги населения достигают 93,5% ВВП. За ними следуют Дания (84,1%), Швеция (82,3%), Люксембург (60,5%) и Финляндия (62,9%). Во всех этих странах показатель значительно превышает средний уровень по Евросоюзу.
В противоположной части списка находятся страны Восточной и Южной Европы. Самый низкий уровень задолженности зафиксирован в Румынии - всего 12% ВВП. Далее идут Венгрия (18,3%) и Латвия, где задолженность домохозяйств составляет около 20% ВВП. Это более чем в два раза ниже среднего показателя по ЕС.
Экономисты отмечают, что высокий уровень задолженности сам по себе не означает финансовых проблем. Напротив, он часто свидетельствует о развитом ипотечном рынке, высокой стоимости жилья и доступности долгосрочного кредитования. В богатых странах люди активнее используют кредиты для покупки недвижимости, тогда как в государствах с менее развитым финансовым рынком заемные средства используются значительно реже.
Специалисты также обращают внимание, что сравнивать страны только по объему долгов было бы неверно. Не менее важны уровень доходов населения, стоимость недвижимости и объем накопленных активов. Поэтому высокая долговая нагрузка в Нидерландах или Дании не означает, что их жители находятся в худшем финансовом положении, чем граждане стран с низкой задолженностью.
Для Латвии результаты исследования выглядят довольно благоприятно. Несмотря на активное развитие ипотечного рынка в последние годы, уровень задолженности латвийских домохозяйств остается одним из самых низких в Европейском союзе, уступая лишь нескольким странам Восточной Европы.