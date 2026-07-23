Жители Латвии в долгах как в шелках? Последние данные вас удивят

Экономисты отмечают, что высокий уровень задолженности сам по себе не означает финансовых проблем. Напротив, он часто свидетельствует о развитом ипотечном рынке, высокой стоимости жилья и доступности долгосрочного кредитования. В богатых странах люди активнее используют кредиты для покупки недвижимости, тогда как в государствах с менее развитым финансовым рынком заемные средства используются значительно реже.