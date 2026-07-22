ИИ впервые сам совершил кибератаку - по собственной инициативе он взломал другую ИИ-компанию
Искусственный интеллект впервые самостоятельно совершил киберпроникновение в инфраструктуру другой ИИ-компании. OpenAI назвала произошедшее беспрецедентным инцидентом, который заставил по-новому взглянуть на вопросы безопасности.
На прошлой неделе стартап Hugging Face сообщил, что обнаружил несанкционированное проникновение в свои системы обработки данных. В компании сразу заподозрили, что атаку мог осуществить автономно действующий агент искусственного интеллекта.
Сооснователь и генеральный директор Hugging Face Клеман Деланг рассказал, что специалисты предполагали, что за атакой может стоять одна из ведущих лабораторий, занимающихся разработкой ИИ. Позже выяснилось, что именно так и произошло.
По словам представителей OpenAI, инцидент показал, что развитие искусственного интеллекта значительно ускоряет поиск и использование уязвимостей. В компании подчеркнули, что системы защиты должны развиваться столь же быстро, как и возможности современных моделей.
Деланг также отметил, что на протяжении недели специалисты Hugging Face работали совместно с OpenAI и полностью уверены в отсутствии злого умысла со стороны компании. При этом он признал, что произошедшее действительно удивительно, поскольку все действия были выполнены искусственным интеллектом самостоятельно. По его мнению, это, вероятно, первый подобный случай.
В OpenAI сообщили, что проникновение стало результатом совместной работы сразу нескольких моделей компании, включая недавно представленную GPT-5.6 Sol, а также еще более мощную модель, которая пока находится на стадии тестирования.
Как утверждает OpenAI, модели искусственного интеллекта использовали похищенные учетные данные и обнаружили ранее неизвестную уязвимость, которая позволила получить доступ к серверам Hugging Face. По данным компании, ИИ приложил "чрезвычайные усилия" для достижения узкой исследовательской цели и самостоятельно нашел способы получить доступ к закрытой информации.