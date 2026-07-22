ИИ впервые сам совершил кибератаку - по собственной инициативе он взломал другую ИИ-компанию

Деланг также отметил, что на протяжении недели специалисты Hugging Face работали совместно с OpenAI и полностью уверены в отсутствии злого умысла со стороны компании. При этом он признал, что произошедшее действительно удивительно, поскольку все действия были выполнены искусственным интеллектом самостоятельно. По его мнению, это, вероятно, первый подобный случай.