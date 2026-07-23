На месте обанкротившегося Sky на Карля Улманя гатве в Риге может открыться новый магазин

В Риге в помещении бывшего супермаркета Sky на Карля Улманя гатве, 122, может открыться новый магазин сети top!. Соответствующие планы сейчас рассматривает Совет по конкуренции. Как сообщили в ведомстве, 15 июля компания Firma Madara 89, управляющая магазинами top!, mini top! и Labais, подала уведомление о приобретении исключительного контроля над активами по этому адресу. Именно здесь до марта 2026 года работал один из магазинов сети Sky, которым управляла компания Skai Baltija. Однако после признания предприятия неплатежеспособным магазин прекратил работу.