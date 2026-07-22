Ринкевич: Латвии нужен новый механизм привлечения инвестиций вместо "золотых ВНЖ"
Латвии необходимы новые правила, которые одновременно позволят жестко контролировать миграцию и привлекать иностранные инвестиции. Об этом заявил президент Эдгар Ринкевич, подчеркнув, что прежняя система выдачи ВНЖ за инвестиции себя исчерпала и стране нужен новый подход.
Эдгар Ринкевич считает, что существовавшая с 2010 года практика привлечения инвестиций путем выдачи временных видов на жительство в обмен на вложения в недвижимость и участие в других программах себя исчерпала. По его словам, стране необходимы новая политика и новый механизм.
Ринкевич рассказал, что премьер-министр Андрис Кулбергс проинформировал его о работе над Законом об иммиграции после того, как президент направил его на повторное рассмотрение. По словам главы государства, бюро премьер-министра и ответственные министерства сейчас работают над тем, как выполнить требование оценить соразмерность и найти баланс.
Президент отметил, что в четверг, 23 июля, Сейм определит сроки и порядок повторного рассмотрения закона. По его мнению, можно найти сбалансированный подход, который будет учитывать интересы экономики, привлечения инвестиций и государственной безопасности.
Ринкевич добавил, что работу над этим вопросом продолжат также советники президента и другие должностные лица, которые будут участвовать в заседаниях парламентских комиссий. Он выразил уверенность, что соразмерное решение удастся найти.
Кулбергс подчеркнул, что в плане действий его правительства есть идеи о том, как распределять и перераспределять государственные бюджетные средства, однако практически отсутствуют предложения о том, как эти деньги заработать. По его мнению, важно не перейти "из одной крайности в другую".
Премьер-министр предлагает выбрать "современный путь, которым пользуются и другие европейские страны". Он считает, что уже достаточно изученные механизмы позволяют привлекать в Латвию иностранные инвестиции и ежегодно приносить государству доход.
По его словам, если от привлечения инвестиций все же решат отказаться, это будет иметь последствия - необходимые средства придется забирать из других сфер. Кулбергс подчеркнул, что речь идет о политическом решении. Закон необходимо принять во время работы нынешнего созыва Сейма, найдя сбалансированный подход, который будет защищать как интересы государства, так и интересы инвесторов.
Как сообщалось, 11 июня Сейм принял Закон об иммиграции, а 18 июня парламент одобрил поправки, запрещающие гражданам России и Беларуси получать временный вид на жительство через инвестиционную программу, связанную с управляющими альтернативными инвестиционными фондами.
19 июня президент направил Закон об иммиграции в Сейм на повторное рассмотрение. В письме председателю Сейма Дайге Миерине Ринкевич отметил, что к третьему чтению законопроекта было подано 158 предложений.
По его словам, среди них были как технические уточнения, так и предложения, создававшие принципиально новое правовое регулирование. В частности, речь шла о праве иностранца запросить временный вид на жительство, если он осуществил предусмотренные законом инвестиции в экономику Латвии. Президент считает, что Сейму следует повторно оценить несколько аспектов этого регулирования.
Ринкевич отметил, что важность интересов безопасности Латвии подтверждается и тем, что сам законодатель уже начал вносить изменения в закон, который еще не вступил в силу. В первоначальной редакции документ напрямую не ограничивал право граждан России и Беларуси претендовать на временный вид на жительство.
Президент подчеркнул, что законодателю необходимо убедиться в полноте и достаточности регулирования, а также оценить, требуется ли делегировать правительству дополнительные полномочия. Например, это может касаться проверки происхождения средств, использованных для инвестиций, и определения целей, на которые должны направляться вложенные деньги.
Ринкевич считает, что Сейм мог бы повторно рассмотреть возможность четко закрепить в законе случаи, при которых граждане стран НАТО, Организации экономического сотрудничества и развития, Европейской экономической зоны, а также, возможно, других дружественных Латвии государств из утвержденного правительством списка могли бы претендовать на временный вид на жительство после покупки недвижимости.
Президент отметил, что с подобной просьбой к нему обращались и крупнейшие представители отрасли сделок с недвижимостью. По его мнению, законодатель может определить административные территории Латвии, где такая покупка недвижимости будет разрешена, установить минимальную стоимость объекта и другие критерии либо поручить разработку этих условий Кабинету министров.