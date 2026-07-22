Ринкевич: Латвии нужен новый механизм привлечения инвестиций вместо "золотых ВНЖ"

По его словам, если от привлечения инвестиций все же решат отказаться, это будет иметь последствия - необходимые средства придется забирать из других сфер. Кулбергс подчеркнул, что речь идет о политическом решении. Закон необходимо принять во время работы нынешнего созыва Сейма, найдя сбалансированный подход, который будет защищать как интересы государства, так и интересы инвесторов.