Суд оставил в силе приговор 94-летнему водителю, сбившему насмерть девушку в Торнякалнсе

Первоначально Рижский городской суд приговорил мужчину к трем годам и шести месяцам лишения свободы, а также лишил его водительских прав на пять лет. Однако позже Латгальский окружной суд, рассмотрев апелляцию, признал дополнительное смягчающее обстоятельство - полное признание вины и раскаяние. В результате срок лишения свободы был сокращен до двух лет, при этом пятилетний запрет на управление транспортными средствами остался в силе.