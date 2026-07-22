Суд оставил в силе приговор 94-летнему водителю, сбившему насмерть девушку в Торнякалнсе
В Латвии вступил в законную силу приговор 94-летнему водителю, который насмерть сбил несовершеннолетнюю девушку на пешеходном переходе в Риге. Верховный суд отказался пересматривать дело, поставив окончательную точку в громком процессе.
Верховный суд Латвии отказался возбуждать кассационное производство по делу о смертельном ДТП в рижском микрорайоне Торнякалнс. Таким образом вступил в законную силу приговор, согласно которому 94-летний водитель проведет два года в тюрьме. Суд пришел к выводу, что доводы кассационной жалобы фактически сводились к повторной оценке доказательств и несогласию с выводами апелляционной инстанции относительно назначенного наказания. Поскольку жалоба основывалась не на юридических, а на фактических аргументах, в ее рассмотрении было отказано.
Первоначально Рижский городской суд приговорил мужчину к трем годам и шести месяцам лишения свободы, а также лишил его водительских прав на пять лет. Однако позже Латгальский окружной суд, рассмотрев апелляцию, признал дополнительное смягчающее обстоятельство - полное признание вины и раскаяние. В результате срок лишения свободы был сокращен до двух лет, при этом пятилетний запрет на управление транспортными средствами остался в силе.
Трагедия произошла 9 декабря 2023 года на улице Елгавас в Риге. Тогда 91-летний водитель на нерегулируемом пешеходном переходе сбил девушку 2007 года рождения. От полученных травм она скончалась. После этого автомобиль выехал на тротуар, где сбил еще одного молодого человека, а затем врезался в скамейку.
Суд установил, что водитель нарушил требования Правил дорожного движения, не принял необходимых мер для обеспечения безопасности, не снизил скорость перед пешеходным переходом и не остановил автомобиль, чтобы пропустить пешехода, имевшего преимущество. При этом было установлено, что в момент аварии мужчина был трезв, а его медицинская справка, подтверждающая право на управление автомобилем, оставалась действительной.