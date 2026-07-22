Bloomberg: Путин отказался возвращать Украине оккупированные территории

Источники утверждают, что Путин отказался от любых территориальных уступок после того, как, по их словам, была сорвана неофициальная договоренность, якобы достигнутая во время саммита лидеров России и США в Анкоридже в августе 2025 года. По словам двух источников, Москва готова вернуться к переговорам только после полного захвата Донецкой области. Как утверждается, Министерство обороны России заверило Путина, что сможет выполнить эту задачу до конца текущего года.