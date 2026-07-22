Bloomberg: Путин отказался возвращать Украине оккупированные территории
Россия больше не рассматривает возможность возврата Украине части оккупированных территорий в рамках потенциального мирного соглашения. По данным Bloomberg, Кремль ужесточил свою позицию и намерен продолжать военную кампанию до достижения новых целей.
По информации собеседников издания Bloomberg, президент России Владимир Путин по-прежнему намерен добиться полного контроля над Донбассом. Кроме того, Москва рассчитывает сохранить под своим контролем занятые территории Сумской и Харьковской областей, рассматривая их как "буферную зону".
Источники утверждают, что Путин отказался от любых территориальных уступок после того, как, по их словам, была сорвана неофициальная договоренность, якобы достигнутая во время саммита лидеров России и США в Анкоридже в августе 2025 года. По словам двух источников, Москва готова вернуться к переговорам только после полного захвата Донецкой области. Как утверждается, Министерство обороны России заверило Путина, что сможет выполнить эту задачу до конца текущего года.
Однако источник, близкий к российскому военному ведомству, сообщил Bloomberg, что многие российские военные считают такие сроки нереалистичными. По их оценке, полностью установить контроль над Донбассом российские войска смогут лишь в течение 2027 года.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на запрос Bloomberg с просьбой прокомментировать опубликованную информацию. По данным агентства, Кремль занял более жесткую позицию на фоне усиления украинских ударов по территории России, а также после того, как президент США Дональд Трамп поддержал законопроект о введении новых санкций против Москвы. Инициатором документа был недавно скончавшийся сенатор Линдси Грэм.