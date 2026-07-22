У погрязших в долгах людей появилась надежда: в Латвии готовят новый закон
Потребители смогут заранее отказаться от получения кредитов, а кредиторы будут обязаны учитывать это при рассмотрении заявок. Такие изменения в Закон о защите прав потребителей в среду, 22 июля, в окончательном чтении поддержали в комиссия Сейма.
Согласно изменениям, которые готовит Сейм, жители смогут внести в бюро кредитной информации отметку о том, что они не желают получать кредиты. При рассмотрении заявок кредиторы будут обязаны учитывать такой запрет.
Новые правила также касаются просрочки платежей. Кредиторы смогут взимать только обоснованные и соразмерные расходы, а до начала взыскания задолженности должны будут попытаться найти более мягкое решение и предоставить заемщику информацию о возможности получить консультацию по вопросам долгов.
Кроме того, законопроект запрещает выдачу непрошенных кредитов - то есть кредитных продуктов, которые потребитель не запрашивал и на получение которых не соглашался. Кредиторы также будут обязаны своевременно уведомлять клиента о превышении кредитного лимита, связанных с этим процентах и комиссиях. Если такие превышения происходят регулярно, клиенту должны будут предложить более выгодные альтернативы и сообщить о возможности получить консультацию по вопросам задолженности.
В ряде случаев при оформлении покупок в рассрочку и использовании сервисов "купи сейчас - заплати позже" кредиторы будут обязаны оценивать способность клиента вернуть заем. Это должно снизить риск возникновения чрезмерной задолженности.
Поправки вводят и новые требования для дистанционного оформления кредитов. До заключения договора кредиторы должны будут предоставлять понятную информацию, обеспечить простую возможность отказаться от договора и адаптировать информацию для удобного восприятия в интернете. Если кредитное предложение сформировано индивидуально с использованием автоматизированной обработки данных или искусственного интеллекта, потребителя необходимо будет об этом уведомить. При этом клиент получит право потребовать участия человека в принятии автоматизированного решения о выдаче кредита и получить понятное объяснение причин одобрения или отказа.
Также предлагается расширить требования к регистрации кредитных посредников и установить обязательную регистрацию для крупных компаний, предоставляющих кредиты в форме отсрочки платежа.