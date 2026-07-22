У погрязших в долгах людей появилась надежда: в Латвии готовят новый закон

Кроме того, законопроект запрещает выдачу непрошенных кредитов - то есть кредитных продуктов, которые потребитель не запрашивал и на получение которых не соглашался. Кредиторы также будут обязаны своевременно уведомлять клиента о превышении кредитного лимита, связанных с этим процентах и комиссиях. Если такие превышения происходят регулярно, клиенту должны будут предложить более выгодные альтернативы и сообщить о возможности получить консультацию по вопросам задолженности.