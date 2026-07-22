"Настоящий босс": латвийцы спорят из-за фото Ринкевича на улицах Риги
Фотография президента Латвии Эдгара Ринкевича, сделанная на улицах Старой Риги, снова стала предметом оживленного обсуждения - одни назвали кадр стильным, другие - неуместной "показухой".
Президент Латвии Эдгар Ринкевич поделился в социальных сетях сделанной прохожим фотографией, подписав ее короткой фразой "Пойман на улицах". На снимке глава государства идет по улице в темных очках и деловом костюме в сопровождении немногочисленной охраны.
Фотография быстро стала темой для обсуждения среди пользователей. Многие отметили необычный стиль снимка и сравнили Ринкевича с героем шпионского фильма. "Меня зовут Бонд. Джеймс Бонд", - пошутила одна из пользователей.
Другие сравнили компанию президента с героями фильма "Люди в черном", а кто-то написал: "Настоящий босс". Еще один комментатор отметил: "Как в 90-е. Настоящий босс. Тут нечего добавить".
Одни хвалят президента за открытость
Часть пользователей встретила публикацию положительно. Они отметили, что Ринкевич часто появляется среди обычных людей и не избегает публичных мест.
"Мне нравится наш президент! Умный, эрудированный и человечный. С удовольствием смотрю, как он на велосипеде объезжает нашу Латвию и делится своими наблюдениями. Также горжусь его сотрудничеством с зарубежными коллегами и политиками", - написала Ивета.
Некоторые пользователи рассказывали, что лично встречали президента на улицах. "Мои туристы в восторге, если им удается увидеть президента в Старой Риге. Они не понимают, почему весь Старый город не закрывают", - поделилась она.
Другая пользовательница рассказала, что однажды утром увидела Ринкевича, который вместе с охранниками шел пешком по ее улице: "Это был господин Эдгар с охраной. До работы идти пешком не такое уж маленькое расстояние, но наш президент не ленится".
Другие увидели повод для критики
Однако не все комментарии были положительными. Некоторые пользователи обратили внимание на сопровождение президента и стоимость государственной охраны. "И это обходится нам в 3 миллиона в год", - написал один из комментаторов.
Другой пользователь заявил: "Господин президент, вы доказали, что президент Латвии не нужен - качели, селфи, кафе, сирень, велосипедные прогулки. Практически это единственное, что мы видим. Предложите ликвидировать институт президента".
Некоторые критиковали Ринкевича за политические решения и называли его "президентом власти", а не народа.