Возле Рижской ГЭС перевернулся грузовик

По предварительной информации, грузовой автомобиль двигался в сторону Рижской ГЭС, где над дорогой установлен высокий дорожный знак. Предположительно, ковш, закрепленный на грузовике для сбора металлолома, не был опущен до необходимой высоты. Во время движения он зацепил установленный над проезжей частью дорожный знак, в результате чего тот был сломан, а грузовик упал на бок.