Может, сами? Литва не в восторге от просьбы Латвии о 100 пограничниках

По данным Службы охраны государственной границы Литвы, в этом году в Латвию пытались попасть, были задержаны и возвращены в Беларусь или развернуты латвийскими пограничниками еще на белорусской стороне более 8 тыс. мигрантов. Это почти в девять раз больше, чем попыток попасть в Литву из Беларуси.