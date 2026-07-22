Названы автомобили, которые быстрее всего теряют в цене в Латвии - свыше 60% за пять лет

"Покупка некоторых транспортных средств может казаться более выгодной. Широкий функционал, хорошее оснащение и другие факторы могут подтолкнуть к выбору конкретной модели. Однако некоторые машины теряют стоимость быстрее других. Падение цены можно назвать скрытыми расходов, о которых задумываются немногие водители. Если вы покупаете авто с высокой скоростью обесценивания и позже захотите его продать, нужно быть готовыми к убыткам", - отмечает Матас Бузелис, автоэксперт carVertical.