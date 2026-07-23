Не давайте это питомцам: Rimi отзывает три вида собачьих лакомств
Фото: Shutterstock
Rimi просит вернуть замороженные лакомства Top Dog Bistr.
В Латвии

Не давайте это питомцам: Rimi отзывает три вида собачьих лакомств

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Торговая сеть Rimi просит покупателей не использовать несколько партий замороженных лакомств Top Dog Bistr для собак и вернуть их в ближайший магазин. Причиной отзыва стало несоответствие продукции требованиям безопасности.

Отзыв касается трех видов замороженных лакомств весом 1,6 килограмма, поставщиком которых является литовская компания Rogių šunys UAB.

В магазины необходимо вернуть следующие товары:

Top Dog Bistr с говядиной, 1,6 кг
Штрихкод: 4779048390492

  • GAM MB260302, срок годности до 2 марта 2027 года
  • GAM MB260309, срок годности до 9 марта 2027 года
  • GAM MB260317, срок годности до 17 марта 2027 года
  • GAM MB260414, срок годности до 14 апреля 2027 года

Top Dog Bistr с говядиной и кроликом, 1,6 кг
Штрихкод: 4779048390553

  • GAM BR260304, срок годности до 4 марта 2027 года
  • GAM BR260312, срок годности до 12 марта 2027 года
  • GAM BR260330, срок годности до 30 марта 2027 года
  • GAM BR260415, срок годности до 15 апреля 2027 года

Top Dog Bistr с говядиной и уткой, 1,6 кг
Штрихкод: 4779048390546

  • GAM BD260304, срок годности до 4 марта 2027 года
  • GAM BD260324, срок годности до 24 марта 2027 года
  • GAM BD260413, срок годности до 13 апреля 2027 года

Покупателей просят вернуть продукцию из указанных партий в любой ближайший магазин Rimi до 5 августа 2026 года. Предъявлять кассовый чек не требуется. Стоимость возвращенного товара будет полностью возмещена.

Дополнительную информацию можно получить по бесплатному телефону Rimi 80000180.

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