Не давайте это питомцам: Rimi отзывает три вида собачьих лакомств
Торговая сеть Rimi просит покупателей не использовать несколько партий замороженных лакомств Top Dog Bistr для собак и вернуть их в ближайший магазин. Причиной отзыва стало несоответствие продукции требованиям безопасности.
Отзыв касается трех видов замороженных лакомств весом 1,6 килограмма, поставщиком которых является литовская компания Rogių šunys UAB.
В магазины необходимо вернуть следующие товары:
Top Dog Bistr с говядиной, 1,6 кг
Штрихкод: 4779048390492
- GAM MB260302, срок годности до 2 марта 2027 года
- GAM MB260309, срок годности до 9 марта 2027 года
- GAM MB260317, срок годности до 17 марта 2027 года
- GAM MB260414, срок годности до 14 апреля 2027 года
Top Dog Bistr с говядиной и кроликом, 1,6 кг
Штрихкод: 4779048390553
- GAM BR260304, срок годности до 4 марта 2027 года
- GAM BR260312, срок годности до 12 марта 2027 года
- GAM BR260330, срок годности до 30 марта 2027 года
- GAM BR260415, срок годности до 15 апреля 2027 года
Top Dog Bistr с говядиной и уткой, 1,6 кг
Штрихкод: 4779048390546
- GAM BD260304, срок годности до 4 марта 2027 года
- GAM BD260324, срок годности до 24 марта 2027 года
- GAM BD260413, срок годности до 13 апреля 2027 года
Покупателей просят вернуть продукцию из указанных партий в любой ближайший магазин Rimi до 5 августа 2026 года. Предъявлять кассовый чек не требуется. Стоимость возвращенного товара будет полностью возмещена.
Дополнительную информацию можно получить по бесплатному телефону Rimi 80000180.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что Rimi отзывает из продажи пельмени и просит вернуть их в магазин до 2 августа.