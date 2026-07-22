"Не прошла мимо": поступок сотрудницы Rimi в Лиепае покорил людей
Продавщица Rimi в Лиепае растрогала сотни людей своим поступком. Увидев расстроенную после удаления зубов девочку, она не прошла мимо и сделала то, чего мама совсем не ожидала.
В Лиепае человеческий поступок сотрудницы магазина Rimi растрогал сотни пользователей социальных сетей. Мама одной маленькой девочки публично поблагодарила продавщицу, которая не осталась равнодушной после посещения ребенком стоматолога и поспешила прийти на помощь. Женщина рассказала, что в тот день ее дочери удалили два зуба. После визита к стоматологу они зашли в магазин, чтобы купить все необходимое и как можно быстрее отправиться домой. "Дочка была с ватными тампонами за щекой, а в глазах еще блестели слезинки", - написала мама.
На состояние ребенка обратила внимание продавщица магазина Rimi. Она подошла к ним, поинтересовалась, что произошло, а узнав, что девочке удалили зубы, принесла пакет со льдом, чтобы приложить его к щеке и уменьшить боль. Кроме того, сотрудница предложила воду и постаралась успокоить маленькую посетительницу.
"Человечность и забота этой продавщицы по-настоящему тронули меня. От всего сердца спасибо вам! За то, что вы заметили. За то, что не прошли равнодушно мимо. За то, что уделили несколько минут, чтобы помочь чужому ребенку и его маме", - написала женщина.
Мама, которая сама работает медиком, призналась, что прекрасно знала: холод поможет уменьшить боль и отек. Однако из-за волнения она думала только о том, как можно быстрее добраться домой, поэтому неожиданная помощь оказалась для нее особенно важной.
Свой рассказ женщина завершила пожеланием всем быть более внимательными и сострадательными, ведь иногда даже самый небольшой добрый жест способен сделать чей-то день намного легче.