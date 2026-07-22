"Не прошла мимо": поступок сотрудницы Rimi в Лиепае покорил людей

В Лиепае человеческий поступок сотрудницы магазина Rimi растрогал сотни пользователей социальных сетей. Мама одной маленькой девочки публично поблагодарила продавщицу, которая не осталась равнодушной после посещения ребенком стоматолога и поспешила прийти на помощь. Женщина рассказала, что в тот день ее дочери удалили два зуба. После визита к стоматологу они зашли в магазин, чтобы купить все необходимое и как можно быстрее отправиться домой. "Дочка была с ватными тампонами за щекой, а в глазах еще блестели слезинки", - написала мама.