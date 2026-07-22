KNAB и Европейская прокуратура расследуют возможную схему с закупками в двух больницах Латвии
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) и Европейская прокуратура (EPPO) сегодня провели обыски в Баускской больнице и Елгавской городской больнице, сообщает агентство LETA.
По данным EPPO, следственные действия прошли в рамках уголовного дела, возбужденного Европейской прокуратурой весной 2026 года на основании информации KNAB.
Следователи проверяют возможное мошенничество в крупном размере и злоупотребление служебным положением при проведении двух закупок для латвийских больниц. Предполагаемые нарушения могли нанести ущерб бюджетам Латвии и Европейского союза.
Речь идет о двух закупках стоимостью 491 500 и 165 500 евро. Их общая сумма составляет 657 000 евро. Это одно из нескольких уголовных дел о возможных нарушениях при проведении закупок в латвийских больницах, которые расследуют KNAB и Европейская прокуратура.
Собранные следствием материалы указывают на то, что предприниматель мог еще до объявления закупки договориться с членом закупочной комиссии больницы о ее условиях. Предполагаемой целью было обеспечить победу конкретной компании.
По версии следствия, технические требования и другие условия закупки могли специально составить под определенного претендента. Это дало бы компании необоснованное преимущество и право поставить предусмотренные проектом товары.
Следователи подозревают, что для этого могло использоваться служебное положение, а сама процедура закупки лишь выглядела объективной. В результате могли пострадать финансовые интересы Европейского союза.
Ранее сообщалось, что 21 мая KNAB провело следственные действия еще по трем уголовным делам. Они связаны с возможными незаконными договоренностями должностных лиц Видземской больницы, Больницы травматологии и ортопедии и Клинической университетской больницы имени Паула Страдиньша с конкретными поставщиками. Речь идет о победе определенных компаний в четырех публичных закупках.
По версии следствия, технические требования в этих закупках также могли быть составлены под конкретных поставщиков медицинских товаров. Общая сумма договоров, которых могли коснуться нарушения, составляет не менее 3 679 964 евро. Деньги выделялись из бюджетов Латвии и Европейского союза.
Обыски провели более чем на 17 объектах по всей Латвии, в том числе в трех упомянутых больницах.
Право на защиту получили четыре человека, участвующие в уголовных процессах, среди них два должностных лица и два представителя компаний. Никого из них не заключили под стражу.
Дела о закупках Видземской больницы и Больницы травматологии и ортопедии возбудила Европейская прокуратура после того, как KNAB передало ей собранные материалы. После этого расследование поручили KNAB.
Дело, связанное с Видземской больницей, EPPO возбудила 30 марта по подозрению в мошенничестве в крупном размере и подделке документов.
Дело о закупках Больницы травматологии и ортопедии было возбуждено 8 апреля по подозрению в крупном мошенничестве и злоупотреблении служебным положением из корыстных побуждений.
Третье дело касается возможных нарушений в Клинической университетской больнице имени Паула Страдиня. KNAB возбудило его 9 апреля по подозрению в том, что работник учреждения, не являющийся государственным должностным лицом, потребовал и получил незаконную выгоду в виде оплаченной учебной поездки.
Программа Латвийского телевидения de facto сообщала, что в делах, связанных с Видземской больницей и Больницей травматологии и ортопедии, фигурирует один и тот же поставщик - Arbor Medical korporācija. Руководитель компании Даце Ратфелдере отрицает, что расследования связаны с предприятием.