KNAB и Европейская прокуратура расследуют возможную схему с закупками в двух больницах Латвии

Речь идет о двух закупках стоимостью 491 500 и 165 500 евро. Их общая сумма составляет 657 000 евро. Это одно из нескольких уголовных дел о возможных нарушениях при проведении закупок в латвийских больницах, которые расследуют KNAB и Европейская прокуратура.