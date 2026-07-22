Введенный с июля "налог на Temu" уже принес миллионы евро
Многие жители Латвии до сих пор ошибочно считают, что дополнительный платеж, который расстроил многих покупателей популярных платформ дешевых товаров, ввело правительство страны, хотя решение принято на уровне Евросоюза. Об этом в подкасте "Piķis un ģēvelis!" портала TV3 рассказала генеральный директор Службы государственных доходов (VID) Байба Шмите-Роке.
До 1 июля этого года посылки с товарами из третьих стран стоимостью до 150 евро были освобождены от уплаты таможенной пошлины. Однако Европейский союз отменил эту льготу, установив переходный период до лета 2028 года. Теперь за каждую товарную позицию в отправлении взимается пошлина в размере трех евро.
По словам Шмите-Роке, в большинстве случаев этот платеж взимается уже во время оформления покупки самой торговой платформой, например Temu, или другим продавцом. При этом она подчеркнула, что цель изменений заключается не только в получении дополнительных доходов.
"Главная цель, которую выбрал Европейский союз, - чтобы весь этот дешевый хлам не засорял Европу, одновременно защищая интересы европейских предпринимателей", - заявила генеральный директор VID.
По ее словам, объем поступлений от нового сбора оказался неожиданно высоким. За две недели было оформлено около 250 тысяч деклараций, а только от новой пошлины собрано 2,7 млн евро.
Глава VID пояснила, что большинство этих платежей уплачивается еще в момент покупки через так называемый режим IOSS, при котором уплату налогов организует сам продавец или торговая платформа.
При этом представитель VID отметила, что лишь часть собранных средств останется в Латвии.
"Следует помнить, что только 25% этой таможенной пошлины остается в Латвии. Из 2,7 миллиона евро, которые были собраны, только четверть останется в Латвии, а остальные средства поступят в бюджет Европейского союза", - подчеркнула Шмите-Роке.