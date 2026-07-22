Введенный с июля "налог на Temu" уже принес миллионы евро

До 1 июля этого года посылки с товарами из третьих стран стоимостью до 150 евро были освобождены от уплаты таможенной пошлины. Однако Европейский союз отменил эту льготу, установив переходный период до лета 2028 года. Теперь за каждую товарную позицию в отправлении взимается пошлина в размере трех евро.