"Россия непредсказуема": Ринкевич призвал латвийское общество сохранять бдительность

Президент Латвии Эдгар Ринкевич, который в среду встретился в Рижском замке с премьер-министром Андрисом Кулбергсом, отметил, что страны НАТО и Европейского союза регулярно обмениваются различными сведениями, в том числе аналитическими и разведывательными данными. По словам президента, прямой военной угрозы сейчас нет, однако нельзя исключать гибридные операции. Одна из них продолжается на латвийско-белорусской границе с 2021 года.