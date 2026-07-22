"Россия непредсказуема": Ринкевич призвал латвийское общество сохранять бдительность
Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что прямой военной угрозы со стороны России сейчас не наблюдается. Вместе с тем он призвал жителей сохранять бдительность из-за риска гибридных операций, диверсий и кибератак.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич, который в среду встретился в Рижском замке с премьер-министром Андрисом Кулбергсом, отметил, что страны НАТО и Европейского союза регулярно обмениваются различными сведениями, в том числе аналитическими и разведывательными данными. По словам президента, прямой военной угрозы сейчас нет, однако нельзя исключать гибридные операции. Одна из них продолжается на латвийско-белорусской границе с 2021 года.
Ринкевич подчеркнул, что нельзя исключать и различные диверсии. Поэтому жителям следует сохранять бдительность и обращать внимание на подозрительную деятельность. Президент заверил, что латвийские службы безопасности работают совместно с союзниками и анализируют поступающую информацию. Многие угрозы уже удалось предотвратить.
"Учитывая, что Россия увязла в Украине и остается непредсказуемой, страны восточного фланга уделяют повышенное внимание различным сигналам и продолжают делать все необходимое для обеспечения безопасности", - заявил Ринкевич.
В последние недели ряд должностных лиц стран Балтии и других государств региона заявили, что Россия увязла в войне против Украины. В связи с этим возрастает опасность того, что она может решиться на авантюру и попытаться выступить против одной из стран восточного фланга НАТО.
Говоря о готовности Латвии реагировать на возможные провокации и гибридные атаки, президент отметил, что государственные службы безопасности, а также системы внутренних дел и обороны постоянно анализируют развитие ситуации.
Ринкевич подчеркнул, что высшие должностные лица страны регулярно получают от соответствующих ведомств информацию о различных делах, по которым не только ведется работа, но уже имеются конкретные результаты.
По словам президента, общественность информируют, когда появляется возможность раскрыть сведения, например после предъявления конкретных обвинений или проведения задержаний. Однако из-за специфики этой работы сообщать обо всем удается не всегда.
"Можем ли мы все предугадать и быть готовыми абсолютно ко всему? Нет, это нужно честно признать. Именно поэтому это и называется "серой зоной"", - сказал Ринкевич.
Президент подчеркнул, что в последнее время вопросам безопасности уделяется много внимания, поскольку периодически появляется информация, которая впоследствии не всегда подтверждается. Кроме того, ситуация стремительно меняется. Некоторые угрозы, считавшиеся актуальными еще несколько месяцев назад, теряют значение, но одновременно возникают новые вызовы.
Ринкевич высоко оценил работу служб безопасности, Министерства внутренних дел, Министерства обороны и других ведомств. Он также призвал общество с пониманием относиться к тому, что не вся информация может быть обнародована сразу.
"Безопасность в целом никогда не бывает окончательным результатом. Это постоянно меняющийся процесс, и выявить абсолютно все угрозы невозможно. Думаю, мы действуем адекватно, но каждый день появляется что-то новое", - заявил президент.
Ринкевич также сообщил, что в среду на заседании Совета национальной безопасности планируется заслушать информацию государственных служб безопасности. Кроме того, будут обсуждаться безопасность выборов, технологические решения и порядок действий в случае, если из-за воздушной тревоги или по другим причинам один или несколько избирательных участков не смогут обеспечить волеизъявление избирателей. Как отметил президент, соответствующий законопроект уже находится в Сейме.
По словам Ринкевича, выборы на заседании Совета национальной безопасности рассмотрят комплексно. Речь пойдет не только об информационных системах, но и об организации всего процесса. Участники также обсудят вопросы киберзащиты и кибербезопасности с учетом инцидента, произошедшего во время праздника Лиго в компании Latvijas valsts meži.
Ранее сообщалось, что хакер проник в систему Latvijas valsts meži 11 июня, а активные действия начал в ночь с 22 на 23 июня. CERT.LV сообщила агентству LETA, что злоумышленник обнародовал 44 гигабайта данных, полученных в результате кибератаки. При этом общий объем похищенной информации, вероятно, значительно больше.