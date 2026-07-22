В Латвии не будут возвращать деньги за отмененные из-за воздушной угрозы мероприятия
В четверг Сейм принял поправки к Закону о безопасности общественных развлекательных и праздничных мероприятий, которые предусматривают, что стоимость билетов на мероприятия, отмененные из-за угроз в воздушном пространстве, не будет возвращена.
Комиссия Сейма Латвии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции в среду окончательно поддержала поправки к Закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий, которые предусматривают, что организаторы не будут обязаны возвращать деньги за билеты, если мероприятие отменено из-за угрозы воздушному пространству.
В четверг Сейм окончательно одобрил закон, и он вступит в силу уже на следующий день после официального опубликования.
Поправки предусматривают, что организатору будет запрещено начинать публичное мероприятие, а также он будет обязан немедленно его прекратить, если в месте проведения или на прилегающей территории объявлено раннее предупреждение об угрозе воздушному пространству, представляющей прямую и существенную опасность для жизни или здоровья людей и требующей незамедлительных мер для обеспечения безопасности населения.
Если после остановки мероприятия его объективно невозможно будет возобновить, оно будет считаться отмененным. При этом, если платное мероприятие не удалось начать или продолжить по независящим от организатора причинам, связанным с угрозой воздушному пространству, организатор будет освобожден от обязанности возвращать посетителям стоимость билетов или иных оплаченных взносов за участие.
Новые правила будут распространяться на все мероприятия, которые состоятся после вступления закона в силу, независимо от того, когда были куплены билеты или произведена оплата.