В Латвии могут перестать возвращать деньги за отмененные концерты из-за воздушной угрозы
В Латвии могут отменить обязательный возврат денег за билеты на концерты и массовые мероприятия, если их сорвут из-за угрозы с воздуха. Соответствующие поправки уже поддержала комиссия Сейма.
Комиссия Сейма Латвии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции в среду окончательно поддержала поправки к Закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий, которые предусматривают, что организаторы не будут обязаны возвращать деньги за билеты, если мероприятие отменено из-за угрозы воздушному пространству.
Окончательное решение по законопроекту депутаты примут на внеочередном заседании Сейма 23 июля.
Поправки предусматривают, что организатору будет запрещено начинать публичное мероприятие, а также он будет обязан немедленно его прекратить, если в месте проведения или на прилегающей территории объявлено раннее предупреждение об угрозе воздушному пространству, представляющей прямую и существенную опасность для жизни или здоровья людей и требующей незамедлительных мер для обеспечения безопасности населения.
Если после остановки мероприятия его объективно невозможно будет возобновить, оно будет считаться отмененным. При этом, если платное мероприятие не удалось начать или продолжить по независящим от организатора причинам, связанным с угрозой воздушному пространству, организатор будет освобожден от обязанности возвращать посетителям стоимость билетов или иных оплаченных взносов за участие.
Новые правила будут распространяться на все мероприятия, которые состоятся после вступления закона в силу, независимо от того, когда были куплены билеты или произведена оплата.
Если Сейм окончательно одобрит закон, он вступит в силу уже на следующий день после официального опубликования.