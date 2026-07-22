В Латвии могут перестать возвращать деньги за отмененные концерты из-за воздушной угрозы

Если после остановки мероприятия его объективно невозможно будет возобновить, оно будет считаться отмененным. При этом, если платное мероприятие не удалось начать или продолжить по независящим от организатора причинам, связанным с угрозой воздушному пространству, организатор будет освобожден от обязанности возвращать посетителям стоимость билетов или иных оплаченных взносов за участие.