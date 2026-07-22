Градус падает: производство алкоголя в Латвии за пять месяцев снизилось на 40%

Снижение объемов производства в первые пять месяцев 2026 года зафиксировано в сегменте промежуточных продуктов с содержанием алкоголя до 15%, которое сократилось в 16 раз, в производстве сброженных напитков с содержанием алкоголя до 6% - на 48,4%, в группе остальных алкогольных напитков - на 43,2% и в группе промежуточных продуктов с содержанием алкоголя свыше 15% и до 22%, где объем производства уменьшился в 17,3 раза.