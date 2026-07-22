Градус падает: производство алкоголя в Латвии за пять месяцев снизилось на 40%
Служба государственных доходов (VID) обнародовала свежую статистику по акцизным товарам за первые пять месяцев 2026 года. Латвийский алкогольный сектор просел сразу на 40,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В Латвии за первые пять месяцев этого года произведено 12,527 миллиона литров алкогольных напитков, не считая пива, что по сравнению с соответствующим периодом 2025 года является падением на 40,6%, свидетельствуют обобщенные Службой государственных доходов (VID) показатели оборота акцизных товаров.
Снижение объемов производства в первые пять месяцев 2026 года зафиксировано в сегменте промежуточных продуктов с содержанием алкоголя до 15%, которое сократилось в 16 раз, в производстве сброженных напитков с содержанием алкоголя до 6% - на 48,4%, в группе остальных алкогольных напитков - на 43,2% и в группе промежуточных продуктов с содержанием алкоголя свыше 15% и до 22%, где объем производства уменьшился в 17,3 раза.
В свою очередь объемы производства выросли в группе сброженных напитков с содержанием алкоголя свыше 6%, показав увеличение в 7,9 раза, и в производстве вина, которое выросло на 9,2%.
Оценивая производство по содержанию абсолютного алкоголя в напитках, объемы производства за первые пять месяцев этого года сократились на 44,8%.
За первые пять месяцев этого года вино произведено в объеме 556 160 литров, сброженные напитки с содержанием алкоголя до 6% - в объеме 1,146 миллиона литров, сброженные напитки с содержанием алкоголя свыше 6% - 1,347 миллиона литров, промежуточные продукты с содержанием алкоголя до 15% - 101 100 литров, промежуточные продукты с содержанием алкоголя свыше 15% и до 22% - 4340 литров и остальные алкогольные напитки - 9,372 миллиона литров.
Уже сообщалось, что в 2025 году в Латвии произвели 46,392 миллиона литров алкогольных напитков, не считая пива, что по сравнению с 2024 годом на 5% больше.