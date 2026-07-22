Перестановки продолжаются: Зеленский сменил главнокомандующего украинской армией

«Сырский не готов лично, в глаза, говорить о проблемах. Он готов лично ходить на встречи, плести интриги, думать, что кто-то заказал в СМИ какую-то кампанию, а не что проблема в происходящих действиях. Это привело к тому, что по сути он поставил ультиматум. Вместо того, чтобы придумать, как асимметрично победить Россию, он придумал, как расколоть страну», — сказал Федоров.