Перестановки продолжаются: Зеленский сменил главнокомандующего украинской армией
Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом сам президент Украины вчера сообщил в своем вечернем обращении.
«Факт остается фактом: Александр Сырский обеспечил результаты Украины в защите Киева, в Харьковской наступательной операции и в Курской операции. <…> Я благодарен Александру Сырскому и каждому нашему воину за сильные позиции Украины на фронте», — написал Зеленский
Новым главкомом президент Украины назначил генерал-майора Михаила Драпатого, который до этого занимал должность командующего Объединенными силами ВСУ.
Предпосылки увольнения
На прошлой неделе, 15 июля, в отставку был отправлен министр обороны Украины Михаил Федоров. Сам Зеленский объяснил, что это связано с конфликтом министра с Сырским, и снимать последнего с поста он не готов.
Украинский политический обозреватель Леонид Швец в материале для «Новой-Европа» описывал разногласия в командовании украинской армии как противостояние министра-реформатора и старого генеральского корпуса, не готового к решительным переменам.
Решение об отставке Федорова вызвало акции в Киеве, Львове, Одессе и других городах. Участники требовали вернуть Федорова в министерство и отправить Сырского в отставку. В Киеве на улицы вышли несколько тысяч человек, сообщало агентство Reuters. К акциям присоединились в том числе ветераны и действующие военнослужащие.
На фоне этого Зеленский предложил Федорову «достойную позицию во власти, которая позволила бы объединить технологическую составляющую нашего государства», сказал президент Украины в вечернем обращении 21 июля.
Что говорил Федоров
На следующий день после отставки, 16 июля, экс-министр обороны Украины заявил журналистам, что из-за конфликта с главкомом ВСУ все инициативы его команды стали блокироваться. По словам Федорова, он предложил Зеленскому сменить главкома и начальника Генштаба, но тот ответил, что не будет этого делать. Экс-министр добавил, что президент Украины хотел назначить его своим советником, но он отказался.
«Сырский не готов лично, в глаза, говорить о проблемах. Он готов лично ходить на встречи, плести интриги, думать, что кто-то заказал в СМИ какую-то кампанию, а не что проблема в происходящих действиях. Это привело к тому, что по сути он поставил ультиматум. Вместо того, чтобы придумать, как асимметрично победить Россию, он придумал, как расколоть страну», — сказал Федоров.
Что ответил Сырский
Главком ВСУ написал колонку, которая вышла 20 июля в украинском военном издании Militarnyi. В ней Сырский заявил, что не знал о своем конфликте с Федоровым. Помимо этого, главком ответил на утверждение, об отсутствии у него стратегии победы, сказав, что объявить о ней публично значит презентовать ее врагу.
Также главком ВСУ отверг обвинения в собственном нежелании воевать дронами, отметив, что именно он выделил Силы беспилотных систем в отдельный род войск. Сырский подчеркнул, что не продвигает исключительно лояльных, ведь популярные командиры выросли из младших офицеров именно при нем.
«Господин министр сам публично заявил, что часть средств, предназначенных для зарплат военнослужащих, была направлена на закупку дронов. Из-за этого возник вопрос с финансированием выплат во втором полугодии. <…> Сейчас вместе с правительством мы ищем решение, чтобы каждый военнослужащий получил положенные ему выплаты вовремя и в полном объеме», — написал Сырский.