Цены на дизель могут резко вырасти: мы продолжаем платить за конфликт США и Ирана

В то же время спрос на дизельное топливо в Европе резко упал, что помогло сократить дефицит импорта. В марте-апреле спрос в Германии был почти на 15 процентов ниже, чем год назад, а Италия и Франция в мае потребили на 12-13 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение спроса обусловлено как ростом цен на дизельное топливо, что сокращает потребление, так и усиливающейся тенденцией европейских потребителей переходить с дизельных автомобилей на бензиновые, электрические или гибридные.