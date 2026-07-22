Цены на дизель могут резко вырасти: мы продолжаем платить за конфликт США и Ирана
Европа столкнулась с четырехмесячным дефицитом дизельного топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке. Запасы упали до минимума за четыре года, а эксперты предупреждают: цены могут резко вырасти в любой момент.
По данным Circle K, продолжающийся четыре месяца конфликт между США и Ираном привел к тому, что запасы дизельного топлива в Европе упали до четырехлетнего минимума, а доступ к поставкам из региона Персидского залива практически исчез. В то же время рост цен на дизельное топливо в Европе заметно снизил спрос.
«Из-за военного конфликта Европа практически полностью потеряла доступ к поставкам из региона Персидского залива, поэтому мы можем говорить о постоянном дефиците импорта дизельного топлива, который длится уже четыре месяца. Это привело к тому, что запасы дизельного топлива в портовом регионе Амстердам-Роттердам-Антверпен (ARA) находятся на самом низком уровне за последние четыре года», – прокомментировал Индрек Сасси, руководитель отдела ценообразования на моторное топливо Circle K.
В то же время спрос на дизельное топливо в Европе резко упал, что помогло сократить дефицит импорта. В марте-апреле спрос в Германии был почти на 15 процентов ниже, чем год назад, а Италия и Франция в мае потребили на 12-13 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение спроса обусловлено как ростом цен на дизельное топливо, что сокращает потребление, так и усиливающейся тенденцией европейских потребителей переходить с дизельных автомобилей на бензиновые, электрические или гибридные.
«Можно сказать, что с точки зрения обеспеченности Европы дизельным топливом ситуация неопределенная, но не кризисная. Европа по-прежнему сильно зависит от импорта, к тому же осенний период технического обслуживания нефтеперерабатывающих заводов и сезонный спрос в сельском хозяйстве могут усилить давление. Физически дизельное топливо не закончится, но его цена может резко реагировать на любой из этих факторов», – пояснил Сасси.
Дефицит импорта дизельного топлива из региона Персидского залива, сократившийся почти до нуля, Европа в значительной степени компенсировала за счет поставок дизельного топлива и мазута из США, а также транспортируемых через Красное море. Помимо развития конфликта между США и Ираном, на мировые цены на дизель влияет угроза поддерживаемых Ираном йеменских хуситов установить морскую блокаду Саудовской Аравии. Географически и теоретически хуситы могут повлиять на Баб-эль-Мандебский пролив, ведущий в сторону Азии, но поскольку европейские поставки идут из Красного моря в Европу через Суэцкий канал, эта угроза напрямую им не угрожает.
Неразбериха и неопределенность в отношении будущего сохраняются и на мировом рынке нефти. В своем последнем прогнозе аналитики Goldman Sachs предупреждают, что к концу года цена на сырую нефть может вырасти до 120 долларов за баррель, если военный конфликт на Ближнем Востоке примет более широкие масштабы, и Ормузский пролив в результате этого останется закрытым на длительное время.