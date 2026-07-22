В Талсинском крае провалилась дорога (июль 2026)
Интенсивные ливни нанесли ущерб в Талсинском крае, где вышло из берегов Дурсупское мельничное озеро и поток воды затопил окрестную территорию ...
После разрушительных ливней в Талсинском крае созывают внеочередное заседание комиссии Сейма
После посещения Талсинского края вместе с министром земледелия Улдисом Аугулисом председатель комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям Олег Буров созывает в четверг, 23 июля, в 13.30 внеочередное заседание комиссии, посвященное устранению последствий ливней.
Из-за интенсивных дождей, прошедших вечером в понедельник и в ночь на вторник, ущерб нанесен нескольким местам в Талсинском крае. Больше всего пострадали Дурсупе в Балгальской волости и город Талси. Поврежден и закрыт для движения участок шоссе Талси - Юрмала возле Дурсупе, а также местная дорога Лиепкални - Стумбри.
В Балгальской волости из-за сильных дождей и наводнения сложилась тяжелая ситуация. Государственная дорога в Дурсупе полностью непроезжая, поскольку дорожное полотно разрушено. Ограждены и другие участки дорог, на которых обнаружены размывы.
Для участия во внеочередном заседании приглашены представители Министерства сообщения, Министерства умного управления и регионального развития, Министерства финансов, Latvijas Valsts ceļi, Союза самоуправлений Латвии, а также руководство Талсинского края. К заседанию оно намерено подготовить сводную информацию об ущербе, причиненном ливнями, и первоочередных работах.