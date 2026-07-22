После разрушительных ливней в Талсинском крае созывают внеочередное заседание комиссии Сейма

Из-за интенсивных дождей, прошедших вечером в понедельник и в ночь на вторник, ущерб нанесен нескольким местам в Талсинском крае. Больше всего пострадали Дурсупе в Балгальской волости и город Талси. Поврежден и закрыт для движения участок шоссе Талси - Юрмала возле Дурсупе, а также местная дорога Лиепкални - Стумбри.