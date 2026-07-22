Основа демократии, а не прихоть: Papardes zieds ответила на угрозы лишения организации госфинансирования
На фоне спора о государственном финансировании неправительственные организаций (НПО) Papardes zieds объяснила, какую работу выполняет и почему считает поддержку НПО выгодной для государства. По данным общества, за 30 лет оно провело более 20 000 занятий и обучило свыше 200 000 молодых людей и специалистов.
В Латвии продолжается спор о том, следует ли пересмотреть государственное финансирование неправительственных организаций. Премьер-министр Андрис Кулбергс поручил Госканцелярии проанализировать выделяемые НПО средства, заявив, что некоторые организации тратят государственные деньги на проекты с сомнительной пользой. Дискуссия началась после незавершенной проверки проекта Латвийской сети сотрудничества женских неправительственных организаций. Из-за выявленных несоответствий Министерство культуры приостановило финансирование проекта. Премьер затем заявил о необходимости проверить эффективность поддержки всего негосударственного сектора.
Представители НПО раскритиковали такой подход, указав, что отдельные случаи используются для создания негативного представления обо всем секторе. На фоне этой дискуссии общество Papardes zieds выступило с заявлением, в котором объяснило, какую работу выполняет и почему считает государственное финансирование НПО оправданным.
В Papardes zieds напомнили, что в 2005 году уроки здоровья исключили из государственной системы образования. При этом вопросы полового созревания, изменений тела, гигиены, личных границ, безопасности и отношений никуда не исчезли.
По мнению организации, образовавшийся пробел во многом пришлось заполнять негосударственному сектору. Papardes zieds более 30 лет проводит занятия для детей, подростков, родителей и специалистов по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья.
Общество также работает с группами, до которых государственным службам часто сложно добраться. Среди них дети и подростки из отдаленных регионов, молодые люди с нарушениями интеллектуального развития и жители, находящиеся под угрозой социальной изоляции.
В организации отмечают, что многим родителям не хватает знаний или подходящей обстановки, чтобы открыто говорить с детьми об изменениях тела, гигиене и личных границах.
Papardes zieds считает, что такое образование необходимо не только для сохранения здоровья, но и для предотвращения насилия. Ребенок, понимающий свои и чужие границы, способен быстрее распознать опасную ситуацию, защитить себя и обратиться за помощью.
В качестве примера общество приводит страны Северной Европы и Эстонию. По утверждению организации, раннее и соответствующее возрасту образование в сфере сексуального и репродуктивного здоровья помогает сократить число подростковых беременностей и инфекций, передающихся половым путем, а также раньше выявлять случаи насилия.
Papardes zieds также ссылается на международную методику оценки социальной отдачи от инвестиций SROI. Согласно этим расчетам, каждый евро, вложенный в образование и профилактику, позволяет в будущем сэкономить от трех до семи евро на медицинской помощи, социальных пособиях и работе правоохранительных органов.
Общество утверждает, что за 30 лет провело более 20 000 занятий и обучило свыше 200 000 молодых людей и специалистов. Среди участников были педагоги, социальные работники и приемные родители.
Организация также разработала специальные материалы на простом языке для детей и молодых людей с нарушениями интеллектуального развития, их родителей и специалистов по уходу.
В Papardes zieds считают, что государству выгоднее финансировать уже работающие НПО, чем создавать для выполнения тех же задач новые государственные структуры. При этом организация подчеркивает, что стабильное государственное финансирование не должно означать политическую зависимость.
По мнению общества, сильный и независимый сектор НПО является одной из основ демократического государства наряду с судами, независимыми надзорными учреждениями и общественными СМИ. Поэтому существование организаций не должно ставиться под сомнение только из-за того, что их деятельность или позиция не нравится отдельным политикам.