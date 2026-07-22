"Неописуемый кошмар": пассажир Ryanair впервые рассказал, как его едва не вытянуло из самолета через иллюминатор
Пассажир Ryanair, которого во время полета почти полностью вытянуло через разбитый иллюминатор, впервые рассказал о пережитом ужасе. Мужчина признался, что после катастрофы больше никогда не сможет сесть в самолет.
61-летнего Любишу Каровича вытянуло через окно самолета, когда снаружи дул ветер со скоростью около 370 км/ч. По словам мужчины, пережитое до сих пор вызывает у него панические атаки. Он летел из Германии в Грецию на день рождения брата, когда поврежденные детали реактивного двигателя самолета ударили в иллюминатор рядом с его местом, пробили в нем отверстие и мужчину стало вытягивать наружу. Теперь отец двоих детей, которого его адвокат охарактеризовал как человека, "оставшегося в живых только по счастливой случайности", впервые публично рассказал о своем ужасающем опыте.
Вот что Любиша рассказал газете Bild: "Я заснул. Через некоторое время меня разбудил огромный взрыв, словно взорвалась бомба. Только одно мгновение я был в сознании, а остального не помню. Повсюду была кровь - она текла с моего лица и рук".
"Стоит мне закрыть глаза, как передо мной возникают пережитые кошмарные сцены. Эти несколько минут были просто неописуемым кошмаром, который я не могу выразить словами. Я даже не рассматриваю возможность снова сесть в самолет. Каждый раз, когда слышу самолет, у меня возникает стресс и поднимается температура. Я чувствую себя очень плохо всякий раз, когда слышу звук самолета".
Сейчас отец двоих детей носит шейный фиксатор, у него ожоги на спине и правой руке. Некоторое время он также был парализован, кроме того, у него была опухшая голова и повреждены правое ухо и глаз.
Этот инцидент оставил тяжелые психологические последствия. Он рассказывает: "Теперь меня все раздражает. Психически я достиг полного дна. Это влияет и на мою работу, и на мою семью. Моя жизнь полностью перевернулась. Я не могу сосредоточиться. Я не могу ни на чем удерживать внимание. Это означает, что я просто не способен нормально функционировать".
Однако в интервью газете The Guardian он признался: "Мне повезло. Я верю в Бога и каждый день благодарю его за это". Любиша добавил: "И да, за это также должна быть выплачена компенсация. А не только электронные письма, в которых говорится о переносе рейса".
С грустной улыбкой он дал пассажирам один совет: "Всегда убеждайтесь, что вы пристегнуты ремнем безопасности. Я не хочу, чтобы кто-то пережил то, что случилось со мной".
Как все происходило
Шокирующий инцидент начался с оглушительного грохота, как рассказали очевидцы. Перепуганные пассажиры кричали, пока пилот по громкой связи самолета неоднократно повторял: "Чрезвычайная ситуация!" С потолка выпали кислородные маски, а один потрясенный очевидец вспоминал, что голова гражданина Сербии была "полностью снаружи самолета". Его жена Светлана Гркович около пяти минут держалась за ноги мужа, пока его били мощные порывы ветра. Она вспоминала: "Я сразу же среагировала и схватила его за ноги. Я подумала: "Если мы умрем, то умрем вместе". Это было ужасно".
Она добавила, что один из пассажиров помог закрыть большое отверстие в иллюминаторе самолета - сначала попытался заткнуть его сумкой, которую ветер унес в небо, а затем полностью закрыл окно чемоданом.
Адвокат мужчины Василис Циарас ранее критиковал авиакомпанию за то, что она не связалась с потрясенными клиентами. Он сказал газете The Sun: "Они ничего не сказали. Они не проявляют никакого сожаления".
Отреагировала и Ryanair
"Самолеты Boeing 737 эксплуатируются по всему миру с момента их появления, и на них выполнены буквально сотни миллионов рейсов. Это, вероятно, одни из самых безопасных самолетов, когда-либо созданных. Они проходят тщательное техническое обслуживание, а наши экипажи имеют высочайшую квалификацию", - заявил финансовый директор группы Ryanair Нил Сорахан, которого цитирует The Guardian.
"Наш экипаж проделал феноменальную работу и благополучно вернул самолет в аэропорт. Все без исключения пассажиры самостоятельно покинули самолет. Бортпроводники и пилоты действовали превосходно", - подчеркнул Сорахан.
По словам Сорахана, Ryanair поддерживает связь с семьями пострадавших. В то же время представитель компании отметил, что сейчас еще слишком рано говорить о возможной компенсации супругам, поскольку окончательные причины происшествия пока не установлены. Он подчеркнул, что авиакомпания полностью сотрудничает со следствием и оказывает всю необходимую помощь.
По словам генерального директора Ryanair Майкла О'Лири, предварительные результаты расследования свидетельствуют, что причиной инцидента могло стать попадание постороннего предмета в двигатель во время взлета самолета из Греции. "Пока все указывает на то, что двигатель мог быть поврежден из-за постороннего предмета, попавшего в него во время взлета. Но мы пока не можем утверждать это с полной уверенностью", - сказал он во время презентации квартальных финансовых результатов компании.
Инцидент, произошедший 10 июля, расследует Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB). О'Лири сообщил, что предварительный отчет ожидается примерно через 28 дней, после чего будет опубликован подробный отчет о расследовании.
О'Лири также сообщил, что самолету, участвовавшему в инциденте, было 18 лет, а его двигатель за последние два года прошел полное техническое обслуживание и капитальный ремонт.
Как отмечает Reuters, этот случай напомнил два аналогичных инцидента с самолетами Southwest Airlines в 2016 и 2018 годах. После них Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) пересмотрело подход к действиям в подобных чрезвычайных ситуациях.