"Неописуемый кошмар": пассажир Ryanair впервые рассказал, как его едва не вытянуло из самолета через иллюминатор

61-летнего Любишу Каровича вытянуло через окно самолета, когда снаружи дул ветер со скоростью около 370 км/ч. По словам мужчины, пережитое до сих пор вызывает у него панические атаки. Он летел из Германии в Грецию на день рождения брата, когда поврежденные детали реактивного двигателя самолета ударили в иллюминатор рядом с его местом, пробили в нем отверстие и мужчину стало вытягивать наружу. Теперь отец двоих детей, которого его адвокат охарактеризовал как человека, "оставшегося в живых только по счастливой случайности", впервые публично рассказал о своем ужасающем опыте.