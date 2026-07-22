Дом, где родился Гитлер, превратили в полицейский участок за 20 млн евро
В австрийском городе Браунау-ам-Инн официально открылся полицейский центр в доме, где в 1889 году родился Адольф Гитлер. Власти рассчитывают, что новое назначение здания не позволит ему превратиться в место паломничества неонацистов.
В отреставрированном комплексе теперь будут работать районное командование полиции и местный полицейский участок. Здание находится по адресу Salzburger Vorstadt, 15, недалеко от границы Австрии с немецкой Баварией.
Реконструкция продолжалась несколько лет и обошлась примерно в 20 миллионов евро. Общая площадь комплекса вместе с дополнительными постройками и внутренним двором составляет около 3000 квадратных метров. Работы начались осенью 2023 года, а полицейский центр официально открылся 22 июля 2026 года.
Адольф Гитлер родился в этом доме 20 апреля 1889 года. Его семья снимала квартиру на верхнем этаже, однако прожила там всего несколько месяцев, после чего переехала в другое место.
На протяжении многих лет здание находилось в частной собственности. Австрийские власти арендовали его, чтобы не допустить использования дома сторонниками нацизма. В разные годы здесь размещались учебное заведение и организация, помогавшая людям с инвалидностью. С 2011 года дом пустовал.
После продолжительного спора с владелицей государство приняло решение об изъятии здания. В 2017 году оно окончательно перешло в собственность Австрии.
Специальная комиссия рассматривала несколько вариантов дальнейшего использования дома. От идеи снести здание отказались, поскольку это могло быть воспринято как попытка стереть неудобную часть истории. Создание музея также не поддержали из-за опасений, что он привлечет еще больше неонацистов и сторонников Гитлера.
В результате было решено разместить в доме полицию, а само здание перестроить так, чтобы оно как можно меньше напоминало прежний исторический объект. Архитекторы ориентировались на предполагаемый облик дома в XVII веке.
Австрийские власти считают, что постоянное присутствие полиции и видеонаблюдение отпугнет ультраправых. Если у здания все же появятся подозрительные посетители, полицейские смогут сразу проверить их.
Перед домом сохранили памятный камень с надписью:
"За мир, свободу и демократию. Никогда больше фашизма. Миллионы погибших предупреждают".
Решение превратить дом в полицейский участок поддержали не все. Некоторые историки и жители Браунау считают, что здание стоило использовать для рассказа о преступлениях нацизма, Холокосте и ответственности Австрии за события того времени. По их мнению, одно только изменение внешнего вида не способно избавить это место от его исторического значения.