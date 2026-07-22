Дом, где родился Гитлер, превратили в полицейский участок за 20 млн евро

Решение превратить дом в полицейский участок поддержали не все. Некоторые историки и жители Браунау считают, что здание стоило использовать для рассказа о преступлениях нацизма, Холокосте и ответственности Австрии за события того времени. По их мнению, одно только изменение внешнего вида не способно избавить это место от его исторического значения.