Соцсети паникуют из-за нового запрета ЕС с августа. Что изменится на самом деле?
В социальных сетях активно распространяются утверждения о том, что уже с августа Европейский союз запретит упаковки с бутилированной водой. Однако детальный анализ нового законодательства показывает, что ситуация гораздо сложнее.
В соцсетях распространяются публикации, в которых утверждается, что уже этим летом ЕС запретит продавать бутилированную воду в упаковках, обернутых термоусадочной пленкой.
Этим утверждением, в частности, поделилась депутат Европейского парламента от французской ультраправой партии "Национальное объединение" Виржини Жорон. По е словам, новые правила вынудят покупателей носить бутылки по одной.
🔴 Canicule et besoin d’eau ?— Virginie Joron (@v_joron) July 1, 2026
L’UE a encore fait fort !
Bruxelles va vous obliger à porter vos bouteilles d’eau une par une ?! 😩
Le règlement PPWR entre en vigueur le 12 août 2026. Un des objectifs à terme : réduire les emballages groupés.
Résultat concret : adieu les… pic.twitter.com/hzJq7nCiEd
В публикациях упоминается новый Регламент ЕС об упаковке и упаковочных отходах (PPWR), однако такая трактовка не соответствует действительности. Этот документ является частью более масштабной стратегии Евросоюза по сокращению количества упаковочных отходов и развитию переработки.
Хотя отдельные положения регламента вступят в силу 12 августа 2026 года, они не запрещают ни пластиковые кольца-держатели, ни термоусадочную пленку для упаковок с бутылками воды, пишет Euronews.
Через несколько дней после своей публикации Жорон разместила в соцсети X пресс-релиз, отреагировав на проверку фактов французского телеканала TF1. В нем она раскритиковала, как сама выразилась, "полную неопределенность регулирования" для производителей минеральной воды.
Депутат также подчеркнула, что в ее первоначальном сообщении использовалась формулировка "в долгосрочной перспективе", которая касалась общих целей регламента, а не всеобщего запрета, якобы вступающего в силу 12 августа.
Сокращение упаковки и отходов
Первые меры, которые начнут действовать с 12 августа, в основном касаются новых ограничений на использование PFAS — группы стойких химических веществ, известных как "вечные химикаты".
Они применяются в пищевой упаковке, антипригарной посуде и водонепроницаемой одежде. Эти вещества вызывают все большую обеспокоенность, поскольку очень медленно разлагаются и могут накапливаться как в окружающей среде, так и в организме человека.
В целом цель регламента — сократить чрезмерное использование упаковки и помочь ЕС достичь задачи, согласно которой к 2030 году вся упаковка, поступающая на европейский рынок, должна быть пригодной для переработки или повторного использования.
Документ также направлен на ограничение роста объема упаковочных отходов в Евросоюзе. По данным Eurostat, в 2023 году в ЕС было образовано 79,7 млн тонн упаковочных отходов. В среднем это составило 35,3 кг пластиковых отходов на одного жителя.
Распространяется ли регламент на упаковки с бутилированной водой?
Путаница частично возникла из-за положений, касающихся пластиковой упаковки. Регламент действительно вводит ограничения на некоторые виды термоусадочной пленки, используемой для объединения нескольких товаров в одну упаковку.
Однако эти правила распространяются только на пластиковую групповую упаковку. Упаковка из других материалов по-прежнему будет разрешена. Кроме того, регламент предусматривает исключения — в случаях, когда групповая упаковка необходима для обращения или транспортировки товаров.
Ожидается, что упаковки с бутылками воды могут подпасть под такие исключения, поскольку они необходимы для безопасной перевозки сравнительно тяжелых грузов. Однако Европейская комиссия пока не дала подробных разъяснений о том, как новые правила будут применяться на практике.
Ограничения в первую очередь направлены против чрезмерного использования одноразовой пластиковой групповой упаковки, которая стимулирует покупателей приобретать сразу несколько товаров, например пластиковую пленку вокруг упаковок с банками напитков и других товаров розничной торговли.
К февралю 2027 года Европейская комиссия планирует опубликовать рекомендации по применению регламента, в которых будет уточнено, какие виды групповой упаковки подпадут под ограничения и какие исключения будут действовать.