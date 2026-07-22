Соцсети паникуют из-за нового запрета ЕС с августа. Что изменится на самом деле?
Фото: Shutterstock
Вокруг нового закона ЕС возникла путаница: запретят ли упаковки с водой на самом деле?
В мире

Соцсети паникуют из-за нового запрета ЕС с августа. Что изменится на самом деле?

Отдел информации

Otkrito.lv

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В социальных сетях активно распространяются утверждения о том, что уже с августа Европейский союз запретит упаковки с бутилированной водой. Однако детальный анализ нового законодательства показывает, что ситуация гораздо сложнее.

В соцсетях распространяются публикации, в которых утверждается, что уже этим летом ЕС запретит продавать бутилированную воду в упаковках, обернутых термоусадочной пленкой.

Этим утверждением, в частности, поделилась депутат Европейского парламента от французской ультраправой партии "Национальное объединение"  Виржини Жорон. По е словам, новые правила вынудят покупателей носить бутылки по одной.

В публикациях упоминается новый Регламент ЕС об упаковке и упаковочных отходах (PPWR), однако такая трактовка не соответствует действительности. Этот документ является частью более масштабной стратегии Евросоюза по сокращению количества упаковочных отходов и развитию переработки.

Хотя отдельные положения регламента вступят в силу 12 августа 2026 года, они не запрещают ни пластиковые кольца-держатели, ни термоусадочную пленку для упаковок с бутылками воды, пишет Euronews.

Через несколько дней после своей публикации Жорон разместила в соцсети X пресс-релиз, отреагировав на проверку фактов французского телеканала TF1. В нем она раскритиковала, как сама выразилась, "полную неопределенность регулирования" для производителей минеральной воды.

Депутат также подчеркнула, что в ее первоначальном сообщении использовалась формулировка "в долгосрочной перспективе", которая касалась общих целей регламента, а не всеобщего запрета, якобы вступающего в силу 12 августа.

Сокращение упаковки и отходов

Первые меры, которые начнут действовать с 12 августа, в основном касаются новых ограничений на использование PFAS — группы стойких химических веществ, известных как "вечные химикаты".

Они применяются в пищевой упаковке, антипригарной посуде и водонепроницаемой одежде. Эти вещества вызывают все большую обеспокоенность, поскольку очень медленно разлагаются и могут накапливаться как в окружающей среде, так и в организме человека.

В целом цель регламента — сократить чрезмерное использование упаковки и помочь ЕС достичь задачи, согласно которой к 2030 году вся упаковка, поступающая на европейский рынок, должна быть пригодной для переработки или повторного использования.

Документ также направлен на ограничение роста объема упаковочных отходов в Евросоюзе. По данным Eurostat, в 2023 году в ЕС было образовано 79,7 млн тонн упаковочных отходов. В среднем это составило 35,3 кг пластиковых отходов на одного жителя.

Распространяется ли регламент на упаковки с бутилированной водой?

Путаница частично возникла из-за положений, касающихся пластиковой упаковки. Регламент действительно вводит ограничения на некоторые виды термоусадочной пленки, используемой для объединения нескольких товаров в одну упаковку.

Однако эти правила распространяются только на пластиковую групповую упаковку. Упаковка из других материалов по-прежнему будет разрешена. Кроме того, регламент предусматривает исключения — в случаях, когда групповая упаковка необходима для обращения или транспортировки товаров.

Ожидается, что упаковки с бутылками воды могут подпасть под такие исключения, поскольку они необходимы для безопасной перевозки сравнительно тяжелых грузов. Однако Европейская комиссия пока не дала подробных разъяснений о том, как новые правила будут применяться на практике.

Ограничения в первую очередь направлены против чрезмерного использования одноразовой пластиковой групповой упаковки, которая стимулирует покупателей приобретать сразу несколько товаров, например пластиковую пленку вокруг упаковок с банками напитков и других товаров розничной торговли.

К февралю 2027 года Европейская комиссия планирует опубликовать рекомендации по применению регламента, в которых будет уточнено, какие виды групповой упаковки подпадут под ограничения и какие исключения будут действовать.

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