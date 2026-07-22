Латвийские торговцы назвали абсурдные бюрократические требования, которые мешают им работать

По сравнению с более крупными магазинами одни и те же требования для небольшого предприятия зачастую создают более высокие расходы. Поэтому снижение административной нагрузки, упрощение требований и введение более гибкого регулирования занятости могут оказать магазинам практическую поддержку. Однако одного лишь сокращения административной нагрузки недостаточно, чтобы решить все проблемы. Во многих местах такие магазины выполняют не только коммерческую, но и важную социальную функцию. Они обеспечивают жителей товарами первой необходимости там, где ближайший супермаркет может находиться в нескольких десятках километров. Особенно важно это для пенсионеров, людей без личного транспорта и жителей с ограниченными возможностями передвижения. Поэтому следует рассматривать и целевые меры поддержки, например упрощение требований, помощь в повышении энергоэффективности, снижении расходов на доставку или обеспечении предоставления различных услуг в одном месте. Также важно не создавать новых ограничений и обязанностей, расходы на выполнение которых для небольших предприятий были бы несоразмерны их обороту.