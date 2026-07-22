Латвийские торговцы назвали абсурдные бюрократические требования, которые мешают им работать
Бюрократия душит латвийскую торговлю: магазины предупреждают о росте цен и риске закрытия сельских торговых точек. Правительство обещает сократить административную нагрузку, но сами предприниматели считают, что этих обещаний пока недостаточно.
Бюрократия в торговле огромна, признают владельцы магазинов. Она способствует как росту цен, так и тому, что существование небольших сельских магазинов остается под дамокловым мечом. Поэтому правительство утвердило план действий по поддержке торговой отрасли. Министерство экономики подчеркивает, что цель плана - снизить административную нагрузку и создать более благоприятную предпринимательскую среду, одновременно ища решения по поддержке малых торговцев в регионах. Одной из главных целей плана является снижение цен на корзину основных продуктов питания.
Предусмотрены оценка и обсуждения
В план включены четыре раздела:
- пересмотр требований нормативного регулирования с оценкой выявленных отраслью проблемных вопросов, включая условия использования кассовых аппаратов и порог обязательного аудита (проверки) годовых отчетов;
- реформа регулирования размещения рекламы в общественных местах, чтобы упростить и ускорить процесс согласования, снизив административную нагрузку и расходы как для предпринимателей, так и для самоуправлений;
- реформа регулирования уличной торговли, предусматривающая актуализацию устаревшего регулирования в соответствии с современной предпринимательской практикой;
- исследование возможных политических инициатив для поддержки малых торговцев в регионах.
Однако в этот план не включен ряд требований торговцев, которые могли бы улучшить положение прежде всего небольших и сельских магазинов, например разрешение на продажу безрецептурных лекарств или передача функций почты удаленным сельским магазинам, а также не конкретизировано, какую поддержку могли бы оказывать самоуправления.
Такие формулировки, как "провести оценку", "организовать обсуждение с представителями отрасли до конца этого года" или перечисление "направлений исследования" и тому подобное, не являются перечнем конкретных работ.
Ассоциация: шаг в правильном направлении
Президент Латвийской ассоциации торговцев (LTA) Хенрик Данусевич оценивает план действий по сокращению бюрократии в торговле как первый шаг в правильном направлении, подчеркивая, что это лишь начало. Ассоциация представила Министерству экономики 21 предложение по сокращению бюрократии, однако в план вошла только часть из них. Пока LTA не настаивает на том, чтобы все предложения были сразу включены в этот план, поскольку уже сейчас видно, что даже самым "простым" идеям оказывается сопротивление.
По мнению Хенрика Данусевича, одной из крупнейших бюрократических проблем является требование вручную указывать страну происхождения товаров на ценниках на полках магазинов, хотя эта информация уже указана на упаковке самого товара. Каждый раз при изменении размещения товаров торговцам приходится заново переклеивать эти указатели. Он характеризует это требование как абсурдно бюрократическое и отмечает, что по этому поводу уже подана жалоба в Европейскую комиссию. Торговцы предложили компромисс - сохранить это требование только для крупнейших розничных торговцев, годовой оборот которых превышает 500 миллионов евро, а для остальных сделать его добровольным.
Недавно Хенрик Данусевич лично убедился в абсурдности этого требования в одном из магазинов в Сунаксте. Он рассказал Kas Jauns Avīze: "Они наклеивают ценники на сам товар, а затем еще оказывается, что на полке нужно клеить листочки с названиями стран. В результате полки обклеены этими листочками. И когда товар на полке меняется, эти листочки снова приходится срывать и все переклеивать".
Кроме того, торговцы были готовы подписать меморандум о выделении латвийских товаров в магазинах, однако, по его словам, предпочтение было отдано сохранению бюрократических процедур, а не практическим решениям.
Еще одной существенной проблемой является обязательный аудит для предприятий, стоимость которых превышает один миллион евро. Однако в настоящее время в Латвии практически нет ни одного здания магазина, которое стоило бы менее миллиона евро. В результате такие аудиты приходится проводить большинству магазинов, что обходится одному магазину примерно в 30 евро в день и создает значительную административную нагрузку. По его мнению, такие требования оправданы только для предприятий, акции которых котируются на бирже и деятельность которых представляет более широкий общественный интерес. Для контроля же остальных предприятий достаточно цифровых инструментов контроля Службы государственных доходов и заключений присяжных ревизоров.
Он также подчеркивает, что государству следовало бы больше доверять торговцам предоставление различных общественных услуг, особенно в более удаленных регионах Латвии. Например, магазины могли бы оказывать почтовые услуги, тем самым получая дополнительный доход и помогая сохранить торговые точки в небольших населенных пунктах. Есть населенные пункты, где магазин находится в поселке, в котором проживает всего 350 жителей. Поэтому без дополнительной поддержки такой магазин пришлось бы закрыть. К сожалению, несколько лет назад пилотный проект совместно с Latvijas pasts не удался, поскольку почта не была готова адаптировать свои системы учета или найти другие решения для сотрудничества.
Еще одно предложение - разрешить самоуправлениям финансово поддерживать небольшие сельские магазины, например путем снижения налога на недвижимость или арендной платы. По словам президента LTA, в местах, где проживает менее тысячи жителей, магазинам очень трудно работать с прибылью, однако они крайне важны для обеспечения жителей товарами первой необходимости, особенно в чрезвычайных ситуациях.
Представитель торговцев также поддерживает идею разрешить продажу в продовольственных магазинах простейших безрецептурных лекарственных средств - обезболивающих препаратов, средств от диареи, пластырей, дезинфицирующих средств и других товаров первой необходимости. Такая практика распространена во многих европейских странах, однако в Латвии это предложение столкнулось с сопротивлением фармацевтической отрасли и в настоящее время не включено в план действий. По его мнению, такая позиция больше защищает интересы отрасли, чем потребности жителей.
Одного плана недостаточно
Исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания (LPTA) Янис Дубултс рассказал Kas Jauns Avīze, что одним из наиболее существенных административных препятствий в сфере розничной торговли является процесс сертификации кассовых систем:
"В настоящее время он сравнительно дорогой, длительный и сложный, поэтому тормозит внедрение новых технологических решений и инноваций в магазинах. Необходимо снизить стоимость сертификации, упростить требования и существенно ускорить процесс. Этот вопрос в плане действий следовало бы выдвинуть как один из приоритетов. Не менее важным для отрасли является вопрос более гибкой занятости. Торговцам, особенно в периоды сезонной или неравномерной нагрузки, необходима возможность более эффективно привлекать работников на неполный рабочий день. Сейчас этому препятствует регулирование, касающееся минимальных обязательных взносов государственного социального страхования. Урегулирование этого вопроса позволило бы работодателям более гибко планировать кадровые ресурсы, одновременно создавая дополнительные возможности занятости для студентов, пенсионеров, родителей маленьких детей и других групп общества, которым работа на полную ставку не всегда подходит".
LPTA также считает важным регулирование оборота пищевых продуктов. Необходимо внести изменения, которые позволят при определенных и безопасных условиях распространять пищевые продукты также после истечения минимального срока годности с маркировкой "рекомендуется употребить до".
Такие изменения помогли бы сократить пищевые отходы, способствовали бы пожертвованию продуктов и дали бы потребителям возможность приобретать безопасные продукты по более низкой цене.
Есть несколько важных для отрасли вопросов, которые еще следовало бы включить в план действий или решить более подробно. Во-первых, необходимо упростить требования к ценникам и указанию цен на товары, устранив чрезмерно детализированные или трудно выполнимые на практике требования. Во-вторых, необходимы четкие правила рекламы, чтобы предприниматели могли понятно информировать потребителей о товарах, ценах и акциях, не подвергая себя несоразмерному административному риску или риску санкций. Также следует пересмотреть отдельные ограничения в торговле, оценив их соразмерность и фактическую пользу для общества. Особое внимание следует уделить балансу отношений между торговцами и производителями либо поставщиками. По мнению LPTA, действующее регулирование в ряде аспектов создает неравное положение, при котором на торговцев возлагаются дополнительные ограничения и обязанности, тогда как ответственность производителей и поставщиков не определена в сопоставимом объеме.
"В целом часть упомянутых вопросов в плане действий определена, однако крайне важно не ограничиваться лишь перечислением проблем. План должен содержать конкретные мероприятия, ответственные учреждения, сроки исполнения и измеримые результаты, чтобы сокращение административной нагрузки в сфере розничной торговли ощущалось на практике, а не оставалось только на декларативном уровне", - говорит исполнительный директор LPTA.
Необходимо поддерживать небольшие сельские магазины
По мнению торговцев продуктами питания, деятельность небольших сельских магазинов имеет большое значение. На нее существенно влияют небольшое количество покупателей, сокращение численности населения в регионах, высокие расходы на доставку и логистику, нехватка рабочей силы, цены на энергоресурсы и выполнение различных нормативных требований.
По сравнению с более крупными магазинами одни и те же требования для небольшого предприятия зачастую создают более высокие расходы. Поэтому снижение административной нагрузки, упрощение требований и введение более гибкого регулирования занятости могут оказать магазинам практическую поддержку. Однако одного лишь сокращения административной нагрузки недостаточно, чтобы решить все проблемы. Во многих местах такие магазины выполняют не только коммерческую, но и важную социальную функцию. Они обеспечивают жителей товарами первой необходимости там, где ближайший супермаркет может находиться в нескольких десятках километров. Особенно важно это для пенсионеров, людей без личного транспорта и жителей с ограниченными возможностями передвижения. Поэтому следует рассматривать и целевые меры поддержки, например упрощение требований, помощь в повышении энергоэффективности, снижении расходов на доставку или обеспечении предоставления различных услуг в одном месте. Также важно не создавать новых ограничений и обязанностей, расходы на выполнение которых для небольших предприятий были бы несоразмерны их обороту.
Требований слишком много
Бюрократия и административная нагрузка в розничной торговле огромны и складываются из совокупности множества требований, а не одного отдельного процесса, рассказал Kas Jauns Avīze директор по развитию Латвийской кооперации независимых торговцев (сеть магазинов Aibe) Юрис Ламбертс:
"В настоящее время наибольшие трудности создают дублирование обязанностей по предоставлению различных отчетов и данных, сложные требования к обороту и маркировке товаров, регулярные изменения нормативных актов, а также выполнение требований различных надзорных учреждений. Для небольших магазинов эти процессы сложнее, поскольку требуют значительных кадровых и финансовых ресурсов.
В плане действий определена необходимость пересмотреть административные требования и искать возможности для их упрощения. Это позитивный шаг, однако самым важным будет то, в какой степени предусмотренные в плане намерения превратятся в конкретные изменения нормативных актов и практические решения. Только тогда предприниматели почувствуют реальное снижение административной нагрузки".
Снижение административной нагрузки может помочь повысить конкурентоспособность небольших сельских магазинов, особенно если сократятся время и расходы, необходимые для выполнения различных требований. Однако следует признать, что большая часть финансовых трудностей сельских магазинов носит структурный характер - сокращение численности населения в регионах, что, соответственно, приводит к небольшому числу покупателей, высокие логистические расходы и ограниченный оборот. Поэтому для долгосрочных решений необходим более широкий подход, который включает также меры по региональному развитию, налоговой политике и поддержке предпринимательства, считает Юрис Ламбертс.