Мнение: покупка Luminor венгерским OTP Bank может повлиять на репутацию банка в Балтии
После перехода к венгерскому OTP Bank банк Luminor в глазах клиентов и общества станет частью всей группы OTP. Поэтому репутационные проблемы нового владельца могут затронуть и работу Luminor в странах Балтии, считает доцент и старший научный сотрудник Банковской высшей школы Латвийского университета Екатерина Кузьмина.
По ее словам, покупка Luminor является логичным шагом для OTP Bank, однако сделка связана с определенными репутационными рисками. Сейчас Luminor контролируют финансовые инвесторы, а после сделки у банка появится крупный стратегический владелец. В теории это может быть хорошим решением для дальнейшего развития банка.
Интерес OTP Bank также понятен. Благодаря одной сделке венгерская банковская группа сможет выйти сразу на рынки Латвии, Литвы и Эстонии. Общий объем активов группы увеличится примерно на 13%. После объявления о покупке акции OTP Bank выросли, что говорит о первоначально положительной реакции инвесторов.
Это уже не первая попытка OTP Bank получить контроль над Luminor. В 2024 году венгерский банк вместе с UniCredit входил в число возможных покупателей, однако сделка тогда не состоялась.
По словам Кузьминой, нельзя утверждать, что главной причиной стали тесные отношения правительства бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Россией. Однако этот фактор считался одним из политических и репутационных рисков. После выборов 2026 года и прихода к власти в Венгрии более проевропейского правительства политическая ситуация изменилась. Риск уменьшился, но полностью не исчез.
Особое внимание вызывает продолжающаяся работа OTP Bank в России. В первом квартале 2026 года активы российской дочерней компании банка были на 15% больше, чем годом ранее. Ее чистая прибыль составила 50,4 миллиарда форинтов, или около 138,8 миллиона евро.
Это означает, что российский бизнес по-прежнему приносит группе значительную прибыль и не является лишь наследием прошлого.
При этом работа в России сама по себе не означает нарушения санкций. OTP Bank заявляет, что соблюдает международные ограничения, прекратил кредитовать российские компании и после начала полномасштабного вторжения России в Украину пытался продать свой бизнес в РФ.
Кузьмина считает, что после завершения сделки возможные репутационные последствия могут затронуть и Luminor в Балтии. Особенно важным этот вопрос может стать для государственных учреждений, оборонных предприятий, управляющих пенсионными накоплениями и международных компаний.
Эксперт выразила надежду, что надзорные органы стран Балтии при оценке сделки будут учитывать не только ее формальное соответствие законам, но и более широкие риски.
В ближайшее время покупка не изменит структуру банковского рынка Латвии. В стране не появится новый банк, изменится только владелец уже работающего Luminor. Однако в будущем последствия могут стать заметнее.
При положительном развитии событий OTP Bank сможет укрепить капитал Luminor, вложить средства в новые технологии, увеличить объем кредитования и усилить конкуренцию между банками.
При отрицательном сценарии новый владелец может сосредоточиться главным образом на сокращении расходов, объединении различных функций и повышении прибыли. В таком случае доступность кредитов и готовность банка финансировать более рискованные проекты существенно не изменятся.
О покупке Luminor было объявлено в понедельник, 20 июля. OTP Bank подписал договор с консорциумом фондов, которыми управляет американская инвестиционная компания Blackstone, а также с DNB Bank.
Поскольку Luminor зарегистрирован в Эстонии, сделку будет оценивать эстонский финансовый надзор. Кроме того, свое заключение должна дать Надзорная комиссия Европейского центрального банка. Luminor относится к числу крупных системно важных банков и контролируется на уровне ЕЦБ.
После покупки OTP Bank будет работать уже в 14 странах, а его общие активы увеличатся более чем на 10%. Доля бизнеса группы в еврозоне достигнет 50%.
OTP Bank пообещал продолжить развитие Luminor, опираясь на нынешние сильные стороны банка, его положение на рынке и отношения с клиентами. Венгерская группа заявила, что планирует надолго закрепиться в странах Балтии.
В 2025 году прибыль OTP Bank составила 663,3 миллиарда форинтов, или около 1,83 миллиарда евро. Это на 11% меньше, чем годом ранее. Общие активы банка достигли 52,5 миллиарда евро. При этом российское подразделение OTP Bank в 2025 году заработало около 557,6 миллиона евро, что на 47,5% больше, чем годом ранее. Его активы в России выросли на 40% и достигли почти 9,2 миллиарда евро.
В октябре прошлого года агентство Moody's подтвердило долгосрочный депозитный рейтинг OTP Bank на уровне Baa1, изменив прогноз с положительного на стабильный. Базовая кредитная оценка банка была изменена с Baa1 на Baa3.
В апреле 2025 года S&P Global Ratings повысило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги OTP Bank с BBB-/A-3 до BBB/A-2. Одновременно прогноз рейтинга был изменен со стабильного на негативный.
Luminor является третьим крупнейшим поставщиком финансовых услуг в странах Балтии. В 2025 году банк получил прибыль в размере 158 миллионов евро. В Латвии работает филиал Luminor, который занимает четвертое место среди банков страны по объему активов. Сейчас банк контролирует американская инвестиционная компания Blackstone.