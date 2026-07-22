Мнение: покупка Luminor венгерским OTP Bank может повлиять на репутацию банка в Балтии

В 2025 году прибыль OTP Bank составила 663,3 миллиарда форинтов, или около 1,83 миллиарда евро. Это на 11% меньше, чем годом ранее. Общие активы банка достигли 52,5 миллиарда евро. При этом российское подразделение OTP Bank в 2025 году заработало около 557,6 миллиона евро, что на 47,5% больше, чем годом ранее. Его активы в России выросли на 40% и достигли почти 9,2 миллиарда евро.