Чек для возврата не требуется. Покупателям возместят полную стоимость товара.
В Латвии
Сегодня 10:40
Rimi отзывает из продажи пельмени и просит вернуть их в магазин до 2 августа
Торговая сеть Rimi сообщила об отзыве партии пельменей Froia с курицей. Причиной стало возможное микробиологическое загрязнение продукта.
Отзыв касается следующего товара:
- пельмени Froia с курицей, 400 г;
- штрихкод EAN: 4752050041309;
- срок годности: 11 мая 2027 года;
- поставщик: литовская компания LIŪTUKAS IR KO UAB.
Торговая сеть Rimi сообщила об отзыве партии пельменей Froia с курицей.
Покупателей, которые приобрели эти пельмени с указанным сроком годности (11.05.2027), просят не употреблять продукт и вернуть его в ближайший магазин Rimi до 2 августа 2026 года.
Чек для возврата не требуется. Покупателям возместят полную стоимость товара.
Дополнительную информацию можно получить по бесплатному телефону Rimi: 80000180.