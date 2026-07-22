Rimi отзывает из продажи пельмени и просит вернуть их в магазин до 2 августа
Фото: Shutterstock
Чек для возврата не требуется. Покупателям возместят полную стоимость товара.
В Латвии

Rimi отзывает из продажи пельмени и просит вернуть их в магазин до 2 августа

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Торговая сеть Rimi сообщила об отзыве партии пельменей Froia с курицей. Причиной стало возможное микробиологическое загрязнение продукта.

Отзыв касается следующего товара:

  • пельмени Froia с курицей, 400 г;
  • штрихкод EAN: 4752050041309;
  • срок годности: 11 мая 2027 года;
  • поставщик: литовская компания LIŪTUKAS IR KO UAB.
Фото: пресс-фото
Торговая сеть Rimi сообщила об отзыве партии пельменей Froia с курицей.
Торговая сеть Rimi сообщила об отзыве партии пельменей Froia с курицей.

Покупателей, которые приобрели эти пельмени с указанным сроком годности (11.05.2027), просят не употреблять продукт и вернуть его в ближайший магазин Rimi до 2 августа 2026 года.

Чек для возврата не требуется. Покупателям возместят полную стоимость товара.

Дополнительную информацию можно получить по бесплатному телефону Rimi: 80000180.

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