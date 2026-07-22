В магазинах Rimi появились специальные корзины с дешевыми фруктами и овощами
Чтобы сократить количество пищевых отходов и дать покупателям возможность экономить, после успешного пилотного проекта Rimi ввел во всех магазинах Латвии новую инициативу - специальные корзины с фруктами и овощами для скорого употребления или переработки. В них продаются внешне менее привлекательные, но пригодные в пищу продукты по сниженной цене. Уже за первую неделю покупатели приобрели 2800 килограммов таких фруктов и овощей.
До запуска инициативы во всей торговой сети проект в течение двух месяцев тестировали в нескольких магазинах Rimi. За это время покупатели еженедельно приобретали в среднем около 200 килограммов фруктов и овощей для скорого употребления. Учитывая спрос и положительные отзывы, с конца июня специальные корзины появились во всех магазинах Rimi в Латвии, включая магазины формата Rimi Express.
За первую неделю после запуска инициативы во всей сети покупатели приобрели почти 2000 килограммов, или две тонны, овощей и более 800 килограммов фруктов. В среднем за день по специальной цене продавалось около 300 килограммов овощей и свыше 100 килограммов фруктов.
Наибольшим спросом сейчас пользуются помидоры, огурцы, сладкий перец, груши, гранаты, экзотические фрукты и авокадо.
"Помимо акций и других специальных предложений, теперь в магазинах можно приобрести не только товары, срок годности которых истекает в этот день и которые отмечены оранжевыми наклейками, но и фрукты и овощи для скорого употребления или переработки по значительно сниженной цене. Ранее в специальных корзинах уже продавались бананы для смузи, а теперь ассортимент пополнился другими фруктами и овощами, подходящими для соусов, салатов, консервации и десертов. Эта инициатива позволяет не только экономить, но и сокращать количество выбрасываемой еды", - рассказала руководитель отдела общественных отношений Rimi Latvia Инга Бите.
Специальные корзины размещены в отделах фруктов и овощей во всех магазинах Rimi в Латвии. Их содержимое пополняется ежедневно. Помидоры можно использовать для приготовления соусов, супов и рагу, огурцы и сладкий перец - для салатов или маринования, а спелые фрукты - для смузи, десертов, варенья и выпечки.