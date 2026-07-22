В магазинах Rimi появились специальные корзины с дешевыми фруктами и овощами

"Помимо акций и других специальных предложений, теперь в магазинах можно приобрести не только товары, срок годности которых истекает в этот день и которые отмечены оранжевыми наклейками, но и фрукты и овощи для скорого употребления или переработки по значительно сниженной цене. Ранее в специальных корзинах уже продавались бананы для смузи, а теперь ассортимент пополнился другими фруктами и овощами, подходящими для соусов, салатов, консервации и десертов. Эта инициатива позволяет не только экономить, но и сокращать количество выбрасываемой еды", - рассказала руководитель отдела общественных отношений Rimi Latvia Инга Бите.