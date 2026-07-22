Дроны снова ударили по Wildberries: в России загорелись еще два крупных склада
В ночь на среду, 22 июля, беспилотники атаковали два логистических центра Wildberries на юге России. Пожары вспыхнули на складах в Краснодаре и Невинномысске. Сообщается о пострадавших, а при другом ударе в Армавире погиб человек.
После серии взрывов крупный пожар начался в складском комплексе Wildberries под Краснодаром. Очевидцы утверждают, что в течение ночи слышали от 20 до 30 взрывов. На опубликованных в социальных сетях кадрах видны несколько очагов возгорания и огромный столб дыма, поднимающийся над городом.
По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, при атаке на складской комплекс пострадали десять человек. Для тушения пожара привлекли 105 специалистов и вертолет. Обломки беспилотников также повредили две многоэтажки в Краснодаре, однако находившиеся в них люди не пострадали.
Еще один склад Wildberries загорелся на окраине Невинномысска в Ставропольском крае. Местные власти сообщили о двух пострадавших. Масштаб повреждений обоих логистических центров пока не раскрывается.
Беспилотники также атаковали Армавир. Предполагается, что целью могла быть нефтебаза. По данным российских властей, обломки дрона упали на территории одного из предприятий, в результате чего погиб работник.
Сооснователь Wildberries Татьяна Ким подтвердила атаки на склады в Краснодаре и Невинномысске. Она заявила, что в результате произошедшего пострадали сотрудники компании. Украина эту атаку пока официально не комментировала.
Это уже второй за несколько дней удар по крупным объектам Wildberries в России. В ночь на 18 июля дроны атаковали распределительные центры компании в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. Тогда погибли восемь работников, десятки людей получили ранения, а работа складов была нарушена.