Дроны снова ударили по Wildberries: в России загорелись еще два крупных склада

По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, при атаке на складской комплекс пострадали десять человек. Для тушения пожара привлекли 105 специалистов и вертолет. Обломки беспилотников также повредили две многоэтажки в Краснодаре, однако находившиеся в них люди не пострадали.